¿Qué ha pasado este miércoles, 19 de noviembre, en Extremadura?

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:08

El Constitucional también rechaza el recurso de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total de Valdecañas

El tribunal de garantías dicta una tercera sentencia por unanimidad en la que desestima las alegaciones de los ayuntamientos contra el fallo del Supremo.

El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, recusa a los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz que formarán la sala que le enjuiciará entre el 9 y el 14 de febrero por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa en su contrato y en el de su colaborador, Luis Carrero.

Once candidaturas por provincia concurren a las elecciones autonómicas

Once candidaturas por cada provincia extremeña concurrirán a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Diez estarán presentes en las dos circunscripciones.

El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida

El SES ha fijado las fechas para los exámenes de algunas de sus categorías más numerosas en el marco de las oposiciones en las que están en juego 2.037 plazas y que comenzaron el pasado 18 de octubre.

El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

Los sindicatos rechazan esta propuesta que implica un incremento fijo del 4% entre este año y el que viene y otro 6% en los dos siguientes ejercicios.

