HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 19 de noviembre, en Extremadura?

Resumen informativo

¿Qué ha pasado este miércoles, 19 de noviembre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este miércoles 19 de noviembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura

R. H.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:08

Comenta

El Constitucional también rechaza el recurso de El Gordo y Berrocalejo contra el derribo total de Valdecañas

El tribunal de garantías dicta una tercera sentencia por unanimidad en la que desestima las alegaciones de los ayuntamientos contra el fallo del Supremo.

El hermano del presidente recusa a los magistrados de la Audiencia

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, recusa a los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz que formarán la sala que le enjuiciará entre el 9 y el 14 de febrero por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa en su contrato y en el de su colaborador, Luis Carrero.

Once candidaturas por provincia concurren a las elecciones autonómicas

Once candidaturas por cada provincia extremeña concurrirán a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Diez estarán presentes en las dos circunscripciones.

El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida

El SES ha fijado las fechas para los exámenes de algunas de sus categorías más numerosas en el marco de las oposiciones en las que están en juego 2.037 plazas y que comenzaron el pasado 18 de octubre.

El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028

Los sindicatos rechazan esta propuesta que implica un incremento fijo del 4% entre este año y el que viene y otro 6% en los dos siguientes ejercicios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un aparatoso accidente con vuelco cerca de Badajoz
  2. 2 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  3. 3 El queso de un pueblo de Badajoz, premiado en los World Cheese Awards 2025
  4. 4 Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz
  5. 5 Sanidad alerta de la retirada de hasta siete productos cárnicos por riesgo de listeria
  6. 6

    Beatriz Biedma, única candidata a convertirse en jueza decana de Badajoz
  7. 7

    Nuevo Extremeñismo: el partido que se estrena en las elecciones
  8. 8 Domingo Expósito cesa como director general de Función Pública por ir en la lista del PP
  9. 9 El examen de celador del SES será el 25 de enero en 13 sedes de Cáceres, Badajoz y Mérida
  10. 10 Cambia el precio de la bombona de butano: esto es lo que cuesta a partir de hoy

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este miércoles, 19 de noviembre, en Extremadura?

¿Qué ha pasado este miércoles, 19 de noviembre, en Extremadura?