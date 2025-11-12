¿Qué ha pasado este miércoles, 12 de noviembre, en Extremadura?

R. H. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:39 Comenta Compartir

Educación suma una decena de llamamientos urgentes ante la dificultad para cubrir vacantes

En poco más de dos meses de curso escolar la Consejería de Educación ha realizado ya una decena de llamamientos urgentes. Esta fórmula, ideada como excepcional para cubrir una vacante docente, se está convirtiendo en una medida ordinaria. El motivo radica en la dificultad para encontrar profesores de algunas especialidades.

La mujer que fue arrollada por un caballo en Arroyo de la Luz reclama 1,3 millones al Ayuntamiento

Permaneció 48 días en la UCI y el caso ha llegado a la Comisión Jurídica de Extremadura, que no se pronuncia sobre si existe o no responsabilidad patrimonial porque el expediente tiene «defectos procedimentales».

Osuna acompaña a Gallardo en la lista de la Asamblea, en una candidatura del PSOE muy renovada para el 21-D

La alcaldesa de Hernán Cortés, Judith Olivares, ocupa el número 2 de la candidatura socialista por la provincia de Badajoz, mientras en la de Cáceres queda fuera Jorge Amado.

Suspendido el Mercado Medieval de Cáceres por el temporal de lluvia y viento

Suspendido el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Cáceres. La Junta Local de Seguridad celebrada este miércoles ha decidido por unanimidad no celebrar esta edición debido a las alertas meteorológicas por lluvias y fuertes rachas de viento.

Los cuatro detenidos en Navalmoral pertenecen a un grupo que estafaba a una entidad religiosa

Las cuatro personas detenidas este martes, día 11, en el marco de una actuación policial llevada a cabo por la Guardia Civil en Navalmoral de la Mata por supuestos delitos de estafa, coacciones y blanqueo de capitales, podrían pertenecer a una organización criminal dedicada a estafar en el seno de una entidad religiosa.

