¿Qué ha pasado este miércoles, 5 de noviembre, en Extremadura?

El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad

El frente atlántico frío que recorre este miércoles la Península de oeste a este ha dejado lluvias abundantes acompañadas de tormentas y granizo en Extremadura y ha causado incidencias en la región, con más de 30 litros en diferentes puntos de la geografía regional y rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Además, la Universidad de Extremadura ha suspendido toda actividad académica debido al aviso de alerta naranja. Cáceres se ha llevado la peor parte de la borrasca con calles inundadas por un fuerte aguacero sobre las 13.30 horas, que ha provocado inundaciones en varias zonas.

Aplazado el acto en el que Pedro Sánchez arropaba hoy en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral

Aplazado el acto en Mérida en el que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, iba a arropar hoy en un acto en Mérida al candidato socialista a la Junta de Extremadura para las elecciones del 21-D, Miguel Ángel Gallardo, en lo que iba a ser el arranque de la precampaña socialista.

Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha declinado participar en el debate propuesto por RTVE con el resto de aspirantes a los comicios del 21 de diciembre, al considerar que ya hay un canal autonómico y porque cree que detrás hay una «estrategia política» de Moncloa para convertir las elecciones autonómicas en una «herramienta más de su campaña nacional».

4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte

Esta vez no tuvieron suerte los más rápidos. Del 4.172 al 4.254 son los números agraciados en el sorteo de vivienda pública protegida celebrado este miércoles en Badajoz. Eran 5.460 los solicitantes que aspiraban a poder comprar uno de los 82 pisos de VPO que promueve el Ayuntamiento, a través de Inmuba.

El SES empezará a vacunar de la gripe y la covid por las tardes y sin cita previa el próximo lunes

El Servicio Extremeño de Salud ampliará la campaña de vacunación contra la gripe y la covid a partir del próximo lunes, 10 de noviembre, con centros de salud que abrirán por la tarde, de 16.30 a 19.30 horas, y sin cita previa.

