¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de diciembre, en Extremadura?

Imagen del estado en el que ha quedado el coche implicado en el accidente mortal en Sancti-Spiritus.

Miércoles, 3 de diciembre 2025

Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico

Un vecino de Navezuelas de 44 años ha perdido la vida tras chocar con un ciervo en la EX-102, cerca de Logrosán, y una mujer de 49 ha fallecido tras una salida de vía en la BA-128, en Sancti-Spíritus.

El juicio a Gallardo y David Sánchez pasa a mayo y junio

La Audiencia Provincial de Badajoz notifica a los abogados que el juicio al hermano del presidente del Gobierno y al secretario general del PSOE extremeño será losd ías 28 y 29 de mayo, así como del 1 al 4 de junio.

La Audiencia Nacional archiva la causa contra el imán de la mezquita de Badajoz

La Comunidad Islámica de Badajoz ha informado del estado del procedimiento en un escrito en el que Adel Najjar agradece «las numerosas muestras de apoyo y confianza» que ha recibido.

Un joven de 22 años se enfrenta a 32 de cárcel por violar y agredir a su pareja en Cáceres

El acusado está en prisión, donde cumple una condena de cuatro años por otra violación a la misma mujer. El 18 de diciembre se sienta en el banquillo para hacer frente a 32 años de cárcel por dos delitos de agresión sexual, tres delitos de lesiones, un delito continuado de amenazas , otro de violencia habitual en el ámbito de la pareja y un delito leve continuado de vejaciones injustas.

Tres detenidos cuando sustraían un millar de botellas de vino en el polígono industrial de Monesterio

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de Sevilla tras ser sorprendidos cuando sustraían un millar de botellas de vino de dos camiones estacionados en el municipio pacense de Monesterio, a los que habían forzado las cajas de transporte.