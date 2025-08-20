HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de agosto, en Extremadura?
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de agosto, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 20 de agosto de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:10

El viento aviva el frente de Hervás y no se descarta evacuar La Garganta

En la otra línea del fuego de Jarilla los efectivos siguen intentando frenar el avance por el Jerte para que no baje a Papúos y Becedas.

Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta

Algunos agricultores quemaron las malas hierbas de sus cerezos para protegerlos y ese fuego provocado casi «hace un sándwich» con los efectivos que actuaban por encima.

La Guardia Civil desarrolla una operación contra la droga en Las Moreras, en Badajoz

Los agentes buscan desde primera hora de este miércoles sustancias estupefacientes en una redada.

Herida tras la colisión entre un coche y una moto en Navalmoral de la Mata

Una mujer de 32 años ha resultado herida tras la colisión entre un coche y una moto en Navalmoral de la Mata.

Una farmacia de Aldea Moret en Cáceres sufre dos intentos de robo en menos de tres semanas

«No podemos seguir con el corazón en vilo», dice una de las propietarias, que han denuciado ante la Policía Nacional las dos tentativas de allanar el negocio forzando la entrada.

