¿Qué ha pasado este martes, 30 de septiembre, en Extremadura?

El juez decreta prisión para el padre por encubrimiento e incendio en el asesinato de Badajoz

Encubrir el homicidio y provocar el incendio con el que intentaron tapar las pruebas. Son los cargos a los que se enfrenta el padre del presunto autor de la muerte de María Antonia Sánchez, la joven funcionaria asesinada en Badajoz el jueves pasado.

El vigilante que salvó a una mujer de ser raptada en Badajoz: «Solo después te das cuenta del peligro»

Cristian Aranda, vigilante de seguridad de la planta fotovoltaica en Solana de los Barros, ha recibido una distinción este martes en el acto del Día de la Policía Nacional en Badajoz por su heroica actuación fuera de servicio cuando, junto a su pareja, salvaron a una mujer de ser raptada.

Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años

El cantautor extremeño Pablo Guerrero ha fallecido en Madrid a los 78 años de edad. Natural del municipio pacense de Esparragosa de Lares, además de su extensa trayectoria en la música, que abarcó más de medio siglo, también se dedicó a la literatura.

La Junta de Extremadura rechaza negociar la recuperación del impuesto de patrimonio

«Hay cuestiones que jamás vamos a aprobar». La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, señala de esa forma que el Gobierno regional llegará con líneas rojas a la negociación de los Presupuestos autonómicos para 2026. Entre ellas se encuentra el impuesto de patrimonio, que fue suprimido en 2023 y que el Ejecutivo extremeño no está dispuesto a recuperar.

Tercera muerte del año en Extremadura por la fiebre del Nilo Occidental

Tercera muerte del año en Extremadura por la fiebre del Nilo Occidental. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha notificado el fallecimiento de un varón de 77 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, que estaba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva.