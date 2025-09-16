HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 16 de septiembre, en Extremadura?
¿Qué ha pasado este martes, 16 de septiembre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este martes, 16 de septiembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:15

Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar

Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas de transporte escolar. Se pone fin al conflicto que ha marcado el inicio de curso 2025-2026 y habrá autobuses para los 5.000 alumnos que han estado cuatro días sin este servicio público que les lleva a sus centros educativos.

La Junta destina 5,2 millones al cheque-guardería en centros no educativos

La Junta de Extremadura destina 5,2 millones de euros a la segunda convocatoria de ayudas a la conciliación en centros no educativos, programa conocido como cheque-guardería. Como principal novedad, el pago se realizará directamente a las familias en lugar de a los establecimientos. Además, como ya se había anunciado, la línea se extiende a los alumnos de 1 a 3 años.

Adjudicada de forma definitiva la modificación del proyecto de la piscina de la Margen Derecha de Badajoz

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en su sesión de este martes, día 16, la adjudicación definitiva del contrato de modificación del proyecto de redacción de los trabajos de terminación de la piscina de la Margen Derecha, en aras de que, en un plazo aproximado de tres meses, pueda tenerlo en marcha e iniciar el proceso para licitar las obras.

Cierra otra icónica tienda del centro de Badajoz

Las compras 'online' en plataformas como Amazon y los grandes centros comerciales han provocado el cierre de 'Naranjo Electrónica', un referente del sector en Badajoz y un negocio emblemático del centro de la ciudad. Juan Francisco, su dueño, lamenta en conversación con este diario haber tenido que bajar la persiana de forma definitiva: «Desgraciadamente hemos tenido que cerrar, pese a haber intentado por todos los medios no hacerlo», confiesa.

Muere Robert Redford a los 89 años

Nunca fue un héroe de acción, lo suyo era más bien encarnar al americano íntegro enfrentado al sistema. Al igual que en 'Las aventuras de Jeremiah Johnson' -su película más querida-, donde era un trampero que se perdía en las Rocosas, Robert Redford parecía un poco fuera de lugar en el Hollywood de las últimas décadas, que solo obedece a la tiranía de la taquilla. Sin embargo, su leyenda se mantuvo intacta hasta su muerte este martes. Según revela el 'New York Times', el protagonista de 'Todos los hombres del presidente', 'Dos hombres y un destino' o 'El golpe' ha fallecido a los 89 años en su casa de Utah.

