¿Qué ha pasado este martes, 9 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Martes, 9 de septiembre 2025, 21:01 Comenta Compartir

La Junta licita de urgencia las 242 rutas de transporte escolar que quedaron desiertas

La Junta de Extremadura ha convocado una licitación de urgencia para intentar cubrir las 242 rutas que quedaron desiertas porque ninguna empresa participó en el concurso. A menos de 48 horas para que arranque el nuevo curso escolar, el Ejecutivo regional trabaja contra reloj para que 7.000 alumnos, los que hacen uso de estas líneas, no empiecen las clases sin autobuses que les lleven a los centros educativos.

La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida

Macrooperación internacional contra la droga. La Policía Nacional ha intervenido 513 kilos de cocaína en una nave industrial de Mérida que fue enviada desde Argentina oculta en un doble fondo de un torno industrial. En total, 444 pastillas de sustancias estupefacientes que fueron descargadas el pasado 28 de agosto en la capital autonómica.

Los aranceles chinos al porcino afectan a 1,4 millones de euros en exportaciones extremeñas

Los aranceles que China ha impuesto a los productos del cerdo de la Unión Europea afectarán a 1,4 millones de euros en exportaciones extremeñas. El consejero de Economía de la Junta, Guillermo Santamaría, confirmó este martes que el impacto de la medida será limitada para la economía regional.

Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30

El pasado 9 de agosto sobre las 3 y cuarto de la madrugada, el radar pedagógico situado en la carretera de Don Benito, la EX-105 a su paso por Guareña, frente a la travesía El Royo, captó la velocidad de un vehículo a 132 kilómetros por hora.

La Junta de Extremadura destinará 32 millones a fomentar el empleo estable

La Junta de Extremadura destinará 32 millones de euros a la próxima convocatoria de ayudas para el fomento del empleo estable, 4 más que la anterior, que incluirá como principal novedad una línea específica destinada a exmilitares.

Temas

Extremadura