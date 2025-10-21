HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 21 de octubre, en Extremadura?
El ala de un avión comercial ha impactado contra la carpa que da refugio al dron militar en el aeropuerto de Badajoz. HOY
¿Qué ha pasado este martes, 21 de octubre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este martes 21 de octubre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura

R. H.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:43

Iberdrola, Endesa y Naturgy se dan hasta fin de mes para pedir la extensión de Almaraz

La Junta de Administradores de Almaraz-Trillo (CNAT) concluyó con la voluntad de las propietarias de pedir la solicitud de prórroga de la Central Nuclear de Almaraz pero sin un pacto cerrado. Al no existir consenso entre Iberdrola Generación Nuclear (52,6%), Endesa Generación (36%) y Naturgy (11,2%), no se podrá presentar una petición conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica, requisito imprescindible para tramitar la extensión.

Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil

333 plazas, 33 para el turno de discapacidad, centrarán las próximas oposiciones docentes de Extremadura, que se celebrarán en la segunda quincena de junio de 2026 aunque el día concreto está aún por determinarse.

USO y CSIF se movilizarán para reclamar subida salarial para los empleados de la Junta

Las centrales con representación en la Administración General reclaman también un incremento en las nóminas de los empleados de la Junta para lograr la homologación salarial con el resto de comunidades autónomas.

El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto

La aeronave de Air Nostrum rodaba por la pista militar debido a obras en la zona civil y durante la maniobra de despegue el ala ha chocado contra la carpa, lo que ha obligado a desembarcar a 57 pasajeros.

Nuevos hallazgos en la necrópolis tartésica de Medellín: cerámicas griegas del siglo V a. C.

Vuelven las excavaciones al «yacimiento protohistórico de referencia menos conocido de Extremadura», gracias a un convenio de la Junta, el Ayuntamiento y la Real Academia de Extremadura.

