¿Qué ha pasado este martes, 14 de octubre, en Extremadura?

Las agresiones a los trabajadores de los centros de la Junta crecen un 44% en el último año

78 agresiones en 2024 frente a las 54 registradas el año anterior. El sindicato USO ha dado a conocer este martes estas cifras, recogidas en un informe elaborado a partir de las memorias oficiales del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta.

Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha

Dos ladrones han vuelto a actuar de madrugada en Badajoz. Dos individuos han asaltado en la madrugada de este martes el restaurante El Rincón de Paula, un local especializado en desayunos, comidas y cenas ubicado en la avenida Diario HOY, (N-V), a la salida de la ciudad.

Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga

Un grave accidente ocurrido en la N-432 a la altura de la localidad pacense de Azuaga ha obligado a cortar de manera intermitente el tráfico en dicha vía. Según los datos aportados por la Guardia Civil, el suceso se ha producido en torno a las 15.45 horas a la altura del kilómetro 146,4, cerca de Azuaga.

Modesta inaugura la vacunación contra la gripe en Extremadura: «Me pongo la dosis siempre y me va muy bien»

Extremadura empieza a vacunar contra la gripe para llegar al 75% de mayores, embarazas, enfermos y sanitarios. Las personas de 60 y más años recibirán una vacuna antigripal de alta carga con mayor eficacia para prevenir hospitalizaciones.

Los avisos por jabalíes en Cáceres se reducen «casi a cero» tras abatir los arqueros otros 41 ejemplares en el último año

La Federación Extremeña de Caza destaca la bajada «drástica y sostenida» de la presencia de estos animales en el casco urbano tras la puesta en marcha de la campaña de control en 2022.

