¿Qué ha pasado este martes, 14 de octubre, en Extremadura?
Accidente de dos camiones registrado en la tarde de este martes. HOY
¿Qué ha pasado este martes, 14 de octubre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este martes 14 de octubre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Martes, 14 de octubre 2025, 20:41

Comenta

Las agresiones a los trabajadores de los centros de la Junta crecen un 44% en el último año

78 agresiones en 2024 frente a las 54 registradas el año anterior. El sindicato USO ha dado a conocer este martes estas cifras, recogidas en un informe elaborado a partir de las memorias oficiales del Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta.

Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha

Dos ladrones han vuelto a actuar de madrugada en Badajoz. Dos individuos han asaltado en la madrugada de este martes el restaurante El Rincón de Paula, un local especializado en desayunos, comidas y cenas ubicado en la avenida Diario HOY, (N-V), a la salida de la ciudad.

Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga

Un grave accidente ocurrido en la N-432 a la altura de la localidad pacense de Azuaga ha obligado a cortar de manera intermitente el tráfico en dicha vía. Según los datos aportados por la Guardia Civil, el suceso se ha producido en torno a las 15.45 horas a la altura del kilómetro 146,4, cerca de Azuaga.

Modesta inaugura la vacunación contra la gripe en Extremadura: «Me pongo la dosis siempre y me va muy bien»

Extremadura empieza a vacunar contra la gripe para llegar al 75% de mayores, embarazas, enfermos y sanitarios. Las personas de 60 y más años recibirán una vacuna antigripal de alta carga con mayor eficacia para prevenir hospitalizaciones.

Los avisos por jabalíes en Cáceres se reducen «casi a cero» tras abatir los arqueros otros 41 ejemplares en el último año

La Federación Extremeña de Caza destaca la bajada «drástica y sostenida» de la presencia de estos animales en el casco urbano tras la puesta en marcha de la campaña de control en 2022.

