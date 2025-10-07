¿Qué ha pasado este martes, 7 de octubre, en Extremadura?

R. H. Martes, 7 de octubre 2025, 21:36 Comenta Compartir

Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%

Las cifras de participación en una protesta pocas veces coinciden, pero en este caso la diferencia entre los convocantes y la Junta es más que abultada. Según las centrales que han llamado a la huelga en la escuela pública extremeña, más del 80% de los maestros y profesores de la región están secundando la jornada de paro fijada para este martes.

La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda

El propietario recurrirá a la Justicia al considerar han llegado sin avisar y que la demolición que están llevando a cabo para el reordenamiento de la carretera de Sevilla no se corresponde con los planos que le enseñaron.

Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea

Los hechos ocurrieron este lunes por la tarde en la avenida de San Blas de la capital cacereña y el varón sufrió lesiones con arma blanca.

Dos menores detenidos por robar 20 móviles de alta gama en un establecimiento de Plasencia

Agentes de la Policía Nacional de Plasencia han detenido a dos jóvenes menores de edad, de 16 y 17 años, por robar con fuerza 20 teléfonos de alta gama en un establecimiento de reparación de teléfonos móviles, tras fracturar la puerta de entrada con una maza, que dejaron abandonada en el lugar.

La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido

A través de las redes sociales del expresidente, difunden un mensaje ilustrado con una fotografía del expresidente con sus nietos.

