¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?
Imágenes del atraco en una tienda cerca del hospital de Mérida. HOY
¿Qué ha pasado este martes, 18 de noviembre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este martes 18 de noviembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura

R. H.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:46

La oferta pública de empleo de 2025 se cierra en 2.376 plazas

Un error en la suma de los puestos destinados a administración general con los datos facilitados a los sindicatos motivó la cifra inicial de 3.062 plazas.

La Junta crea las 138 plazas de bomberos forestales con jornada todo el año

La Junta de Extremadura ya cuenta con 138 nuevas plazas de bomberos forestales con jornada de trabajo durante todo el año en lugar únicamente durante la temporada de peligro alto de incendios, lo que dará más estabilidad a la plantilla y permitirá mejorar las labores de prevención de incendios forestales.

Trasladado en helicóptero un hombre de 33 años tras ser atropellado por un tractor en la provincia de Badajoz

Un hombre de 33 años ha resultado herido grave este martes en un accidente laboral. Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, alrededor de las 14.40 horas se ha recibido una llamada en la que se alertaba que un trabajador había sido atropellado por un tractor.

Grave tras un choque frontal en la EX-370, en Plasencia

En concreto, el suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 3 de la vía, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 8,55 horas de este martes.

Cuatro detenidos tras agredir con una tijera de podar y robar en una tienda cerca del hospital de Mérida

La amenazaron con una escopeta en una tienda de la calle Severo Ochoa y se llevaron alrededor de 350 euros; uno de los implicados es un menor de edad.

