¿Qué ha pasado este martes, 22 de julio, en Extremadura?

Investigan la muerte de un feriante por arma de fuego en Villanueva de la Serena.

La Policía Nacional investiga el asesinato de un feriante de Badajoz, Santiago Pérez, de 32 años (nacido en 1993), ocurrido sobre las 10.30 horas de la mañana de este martes en el recinto ferial de Villanueva de la Serena. Según las primeras investigaciones, el suceso tuvo lugar durante un tiroteo en el que también resultó herido otro varón por disparos en los brazos. Fue atendido en el lugar y trasladado en ambulancia hasta el hospital comarcal Don Benito-Villanueva.

La Policía interviene en una pelea con un arpón de pesca en la plaza de la Concepción de Cáceres.

La Policía Nacional intervino el lunes por la noche en la plaza de la Concepción de Cáceres para poner fin a una pelea entre dos personas, una de las cuales sacó a relucir un arpón de pesca. Ambos implicados en la riña fueron identificados, y el que portaba el arma ha sido propuesto para sanción. No hubo heridos.

El Infoex da por estabilizado el incendio entre Mohedas de Granadilla y Casar de Palomero.

El Plan Infoex ha dado por estabilizado sobre las 16.30 horas de este martes, 22 de julio, el incendio forestal de nivel 0 originado entre Mohedas de Granadilla (ubicada en la mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla) y Casar de Palomero (Las Hurdes).

En estado grave un niño de 10 años tras sufrir un ahogamiento en la piscina del Hotel Medea de Mérida.

Un niño de 10 años se encuentra en estado grave tras sufrir un ahogamiento por inmersión en la piscina del Hotel AZZ Medea de Mérida. El pequeño, según ha podido saber este diario, llegó a perder el conocimiento pero la actuación de un socorrista, con una reanimación cardiopulmonar, logró que volviera a la consciencia.

La cafetería de la estación de tren de Cáceres reabre tras cinco años: «Era una necesidad».

«No sabía que era el primer día de la cafetería, pero he llegado una hora y media antes y no sé qué hubiera hecho si no». Juanita Guevara esperaba el tren a Madrid que le llevará a Barcelona con un café entre las manos. Era una de las primeras usuarias de la cafetería de la estación del Renfe de Cáceres, que ha reabierto después de cinco años sin uso y tras varios procesos de adjucación sacados por Adif (administrador de infraestructuras ferroviarias), que no llegaron a buen puerto por falta de solicitantes. Es mediodía y van saliendo a buen ritmo bocadillos, cañas y cafés destinados no solo a personas en tránsito, sino trabajadores de la zona o que dan servicio a los viajeros, como los taxistas. Santi Guerra es uno de ellos. «Hacía falta, lo preguntaban mucho las personas que salían o llegaban en tren».

