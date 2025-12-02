HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?

Resumen informativo

¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este martes, 2 de diciembre | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:35

Comenta

El Supremo absuelve a los alcaldes del Valle del Jerte condenados por prevaricación

La Audiencia de Cáceres les había inhabilitado para cargo o empleo público durante once años por el vertido de cerezas en zonas no autorizadas.

La Junta de Extremadura eleva a 12,5 millones el Aval Joven de Vivienda

La Junta de Extremadura aporta 2 millones de euros más al Aval Joven de Vivienda, con lo que este programa alcanza desde su creación una cuantía de 12,5 millones de euros.

Extremadura da la bienvenida al invierno climatológico con nieve

Extremadura ha dado la bienvenida al invierno climatológico con nieve en algunos puntos de la comunidad. Es el caso de Hervás, en cuya sierra ya se puede apreciar un manto blanco. En este mismo punto, el pasado domingo, día en la que finalizó el otoño climatológico, ya asomaron los primeros copos de nieve.

Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres

Una persona resultó herida por arma blanca en una reyerta tumultuaria que tuvo lugar en la calle Ródano de Aldea Moret. Los hechos tuvieron lugar cuando, según el relato de la Policía Nacional, alrededor de un centenar de personas estaban enfrentándose por motivos que no llegaron a determinar. El hombre herido fue trasladado por sus allegados hasta un centro hospitalario sin que sus heridas revistieran gravedad.

El juzgado ordena internar al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria ha decretado la libertad provisional y ha adoptado la medida civil de internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo dentro de su domicilio a familiares y a agentes de la autoridad en el municipio de Cilleros (Cáceres).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  5. 5

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  6. 6

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7

    Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»
  8. 8 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  9. 9 Cuatro recetas de tapas navideñas para toda la familia
  10. 10 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?

¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?