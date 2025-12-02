¿Qué ha pasado este martes, 2 de diciembre, en Extremadura?

R. H. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El Supremo absuelve a los alcaldes del Valle del Jerte condenados por prevaricación

La Audiencia de Cáceres les había inhabilitado para cargo o empleo público durante once años por el vertido de cerezas en zonas no autorizadas.

La Junta de Extremadura eleva a 12,5 millones el Aval Joven de Vivienda

La Junta de Extremadura aporta 2 millones de euros más al Aval Joven de Vivienda, con lo que este programa alcanza desde su creación una cuantía de 12,5 millones de euros.

Extremadura da la bienvenida al invierno climatológico con nieve

Extremadura ha dado la bienvenida al invierno climatológico con nieve en algunos puntos de la comunidad. Es el caso de Hervás, en cuya sierra ya se puede apreciar un manto blanco. En este mismo punto, el pasado domingo, día en la que finalizó el otoño climatológico, ya asomaron los primeros copos de nieve.

Herido con arma blanca un hombre en una reyerta con cerca de un centenar de implicados la calle Ródano de Cáceres

Una persona resultó herida por arma blanca en una reyerta tumultuaria que tuvo lugar en la calle Ródano de Aldea Moret. Los hechos tuvieron lugar cuando, según el relato de la Policía Nacional, alrededor de un centenar de personas estaban enfrentándose por motivos que no llegaron a determinar. El hombre herido fue trasladado por sus allegados hasta un centro hospitalario sin que sus heridas revistieran gravedad.

El juzgado ordena internar al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria ha decretado la libertad provisional y ha adoptado la medida civil de internamiento no voluntario para el detenido por amenazar con un cuchillo dentro de su domicilio a familiares y a agentes de la autoridad en el municipio de Cilleros (Cáceres).

Temas

Extremadura