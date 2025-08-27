¿Qué ha pasado este miércoles, 27 de agosto, en Extremadura?

R. H. Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:43 | Actualizado 21:35h. Comenta Compartir

Se desprende parte de la muralla junto a la torre de Espantaperros

Parte de la muralla de Badajoz, en su tramo más próximo a la torre de Espantaperros, se ha desprendido. El Ayuntamiento de Badajoz recibió anoche el aviso y la Policía Local acordonó la zona, mientras que los técnicos municipales y trabajadores del servicio municipal de Mantenimiento de Fortificaciones han acudido esta mañana a analizar la situación. «Afortunadamente el derrumbe afecta a una parte muy pequeña, y son elementos de relleno de los años 80: ladrillo, arenas e incluso plásticos que han aparecido. Son materiales que no pertenecen a la muralla original. Se estudia y una forma de restituir la muralla a como debe estar y se acometerá lo antes posible»,

Los afectados por los incendios en Extremadura podrán pedir ayudas de más de 9.000 euros tras ser zonas catastróficas

Los afectados por los seis incendios forestales en las zonas declaradas catastróficas en Extremadura por el Gobierno central podrán pedir ayudas de más de 9.000 euros para intentar reconstruir lo que han perdido en los lugares afectados por los fuegos de Jarilla, Caminomorisco, Llerena, Valdecaballeros, Villar del Pedroso y Aliseda. Es una cifra que tiene en cuenta los daños que se han producido en esta región, donde no ha habido fallecidos ni viviendas habituales destruidas por las llamas, pero sí trabajadores afectados, ayuntamientos que han tenido que realizar numerosos gastos o enseres calcinados.

Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, investiga a un vecino de Madrid por provocar de manera intencionada el incendio que quemó más de mil hectáreas en Burguillos del Cerro a mediados de este mes de agosto. Según confirma la Guardia Civil a través de una nota de prensa, el hombre originó de manera intencionada el fuego aplicando directamente la llama en la zona conocida como 'La Sierra de Curuviejo'.

Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga

Un hombre de unos cincuenta años de edad ha sido apuñalado en el cuello anoche en Azuaga (Badajoz). La víctima tuvo que ser trasladada en un primer momento al Hospital de Llerena y finalmente ha sido ingresada en el Hospital Universitario de Badajoz, donde permanece en la UCI. La policía judicial de la Guardia Civil investiga los hechos, pero aún no hay detenidos. Este diario sí ha sabido que el suceso ha tenido lugar en un descampado próximo a la Avenida de la Estación, al parecer por un ajuste de cuentas.

El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada

El extremeño Antonio Orantos, coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria, ha ascendido a general de brigada, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE). Orantos, que lleva tres años y medio al frente de la Benemérita en la comunidad cántabra, asciende así en el escalafón de la Guardia Civil a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

