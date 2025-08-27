HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 27 de agosto, en Extremadura?
La zona del desplome, acotada y con los operarios de Mantenimiento de Fortificaciones dentro.
La zona del desplome, acotada y con los operarios de Mantenimiento de Fortificaciones dentro. Pakopí
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este miércoles, 27 de agosto, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 27 de agosto de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:43

Se desprende parte de la muralla junto a la torre de Espantaperros

Parte de la muralla de Badajoz, en su tramo más próximo a la torre de Espantaperros, se ha desprendido. El Ayuntamiento de Badajoz recibió anoche el aviso y la Policía Local acordonó la zona, mientras que los técnicos municipales y trabajadores del servicio municipal de Mantenimiento de Fortificaciones han acudido esta mañana a analizar la situación. «Afortunadamente el derrumbe afecta a una parte muy pequeña, y son elementos de relleno de los años 80: ladrillo, arenas e incluso plásticos que han aparecido. Son materiales que no pertenecen a la muralla original. Se estudia y una forma de restituir la muralla a como debe estar y se acometerá lo antes posible»,

Los afectados por los incendios en Extremadura podrán pedir ayudas de más de 9.000 euros tras ser zonas catastróficas

Los afectados por los seis incendios forestales en las zonas declaradas catastróficas en Extremadura por el Gobierno central podrán pedir ayudas de más de 9.000 euros para intentar reconstruir lo que han perdido en los lugares afectados por los fuegos de Jarilla, Caminomorisco, Llerena, Valdecaballeros, Villar del Pedroso y Aliseda. Es una cifra que tiene en cuenta los daños que se han producido en esta región, donde no ha habido fallecidos ni viviendas habituales destruidas por las llamas, pero sí trabajadores afectados, ayuntamientos que han tenido que realizar numerosos gastos o enseres calcinados.

Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, investiga a un vecino de Madrid por provocar de manera intencionada el incendio que quemó más de mil hectáreas en Burguillos del Cerro a mediados de este mes de agosto. Según confirma la Guardia Civil a través de una nota de prensa, el hombre originó de manera intencionada el fuego aplicando directamente la llama en la zona conocida como 'La Sierra de Curuviejo'.

Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga

Un hombre de unos cincuenta años de edad ha sido apuñalado en el cuello anoche en Azuaga (Badajoz). La víctima tuvo que ser trasladada en un primer momento al Hospital de Llerena y finalmente ha sido ingresada en el Hospital Universitario de Badajoz, donde permanece en la UCI. La policía judicial de la Guardia Civil investiga los hechos, pero aún no hay detenidos. Este diario sí ha sabido que el suceso ha tenido lugar en un descampado próximo a la Avenida de la Estación, al parecer por un ajuste de cuentas.

El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada

El extremeño Antonio Orantos, coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria, ha ascendido a general de brigada, según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE). Orantos, que lleva tres años y medio al frente de la Benemérita en la comunidad cántabra, asciende así en el escalafón de la Guardia Civil a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  3. 3 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  4. 4 Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro
  5. 5 La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra
  6. 6 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  7. 7 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  8. 8 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  9. 9 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  10. 10 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este miércoles, 27 de agosto, en Extremadura?