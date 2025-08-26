¿Qué ha pasado este martes 26 de agosto en Extremadura?

R. H. Martes, 26 de agosto 2025, 21:27 Comenta Compartir

El Gobierno incluye como zonas catastróficas los daños ocasionados por seis incendios en Extremadura

El Gobierno central ha declarado como zonas catastróficas los daños ocasionados por seis incendios en Extremadura durante este verano, tal y como ha aprobado el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior. Eso supondrá que los damnificados de los mayores fuegos forestales entre los meses de julio y agosto de este 2025 podrán solicitar ayudas y subvenciones para comenzar la reconstrucción.

La Junta destina más de ocho millones a ayudas para comprar vehículos eléctricos y puntos de recarga

Nuevo impulso a la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga en Extremadura. El Consejo de Gobierno ha autorizado este martes una nueva convocatoria del programa de incentivos destinado a la movilidad eléctrica denominada Moves III para el ejercicio de 2025.

Investigan a dos vecinos de Azuaga por la caza furtiva de muflones en una finca de Monterrubio de la Serena

La Guardia Civil investiga a dos vecinos de la localidad pacense de Azuaga por cazar de manera furtiva en una finca del término municipal pacense de Monterrubio de la Serena. La investigación se inició a primeros del mes de julio tras la denuncia del propietario de la finca monterrubiense, quien manifestaba que cazadores furtivos se adentraban en su propiedad causándole daños a las especies cinegéticas de caza mayor.

Podan ramas en las zonas verdes de Cáceres ante el riesgo de más caídas por estrés térmico

Varias ramas de gran tamaño de un olmo del jardín del Paseo de Cánovas se desprendieron el pasado viernes de manera súbita y golpearon a un hombre, sin consecuencias graves. No hacía viento ni otros fenómenos adversos y tampoco se produjo ningún acto vandálico. El motivo fue el denominado como 'Summer Branch Drop (SBD)', que se traduce como 'caída de ramas de verano' y que está provocado por el estrés térmico en los árboles en la época de verano cuando se producen temperaturas excesivamente altas unidas a baja humedad ambiental, tal y como explica Patricia Chulvi, jefa de servicio de parques y jardines de la empresa concesionaria Talher.

Lotero en Cáceres: «Es una satisfacción dar un premio de casi 800.000 euros y ayudar a hacer realidad el sueño de alguien»

«De momento nadie ha venido a decirme que le ha tocado a él, no ha sido posible ponerle cara». Antonio Sánchez, el dueño de la papelería Sueños de la barriada de Nuevo Cáceres mostraba este martes su felicidad por haber sellado en su establecimiento el boleto de La Primitiva premiado con 787.541 euros en el sorteo del lunes 25. «Es una satisfacción ayudar a hacer realidad el sueño de alguien», señalaba mientras eran muchos los clientes que pasaban por su local de la calle Pierre de Coubertin para darle la enhorabuena y de paso llevarse más lotería. La combinación ganadora estaba formada por los números 16, 06, 07, 39, 26 y 49, el número complementario el 17 y el reintegro el 9.