¿Qué ha pasado este lunes 25 de agosto en Extremadura?

R. H. Lunes, 25 de agosto 2025, 21:30 | Actualizado 21:51h.

Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar una hora la carretera del Casar

Los bomberos del Sepei de la Diputación de Cáceres han intervenido en un incendio declarado este lunes por la tarde en un descampado al norte de la capital, en dirección a Casar de Cáceres. La columna de humo se hizo visible desde varios puntos de la ciudad y la carretera del Casar llegó a cortarse para facilitar la labor de los servicios de extinción. El tráfico se restableció hacia las 20.30 horas.

El PSOE quiere que Guardiola explique su gestión del incendio de Jarilla y aclare las medidas de reconstrucción

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha reclamado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que comparezca en la Asamblea de Extremadura para explicar la toma de decisiones en la gestión del incendio de Jarilla, así como para detallar cómo va a proceder el Ejecutivo regional para la reconstrucción de los «incalculables» daños que deja esta «catástrofe».

Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades

El Seprona de la Guardia Civil de Cáceres ha destapado una serie de irregularidades cometidas en una empresa de elaboración de quesos ubicada en esta provincia procediendo a la detención de su responsable, un hombre de 69 años, por la supuesta comisión de delitos de falsedad documental, contra la salud pública y desobediencia a la autoridad.

Las ayudas a la conciliación mediante teletrabajo y horarios flexibles pueden solicitarse desde este miércoles

A partir de este miércoles, autónomos y PYMES de Extremadura podrán solicitar por primera vez las ayudas a la conciliación impulsadas por la Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Estas subvenciones, de hasta 2.500 euros por trabajador, buscan fomentar la flexibilidad horaria y el teletrabajo, permitiendo hasta cuatro beneficiarios por empresa y premiando la igualdad de género. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de noviembre y cuenta con un presupuesto total de un millón de euros, reforzando el compromiso del Gobierno de Extremadura con la conciliación laboral y familiar.

El SES retira las cubiertas de amianto del Hospital Materno Infantil de Badajoz

Desde este martes y durante un mes, se verá actividad en los tejados del complejo hospitalario Materno Infantil. Los operarios van a eliminar las placas de fibrocemento (que conllevan amianto) y las sustituirán por otras nuevas. Es la primera vez en 50 años que se desarrolla una obra de este calado en las cubiertas desde que se construyó el complejo en 1975. En este tiempo se han realizado operaciones puntuales, pero ninguna de esta envergadura, dice José Luis Martín, director de recursos humanos y régimen económico de la gerencia del área de salud de Badajoz.

