¿Qué ha pasado este viernes, 15 de agosto, en Extremadura?

Abel Bautista: «La situación de incendios que asolan la región es de extrema gravedad»

Extremadura pide ayuda al Gobierno para enfrentar los muchos incendios que asolan la región. «La situación es de extrema gravedad», ha resumido el consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras reconocer que los medios con los que cuenta la comunidad están todos desplegados. Lo ha hecho al término de la reunión de esta noche del Cecopi, en la que se ha puesto de manifiesto la complicada situación en el conjunto del territorio y la evolución desfavorable de algunos de los fuegos que están activos.

Los incendios en Casar de Cáceres y Aliseda obligan a desalojar dos urbanizaciones

El incendio de pasto que afecta a una zona comprendida entre Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres ha obligado a desalojar la urbanización de Las Viñas, mientras que el que afecta al término municipal de la localidad cacereña de Aliseda ha forzado el desalojo de la de Cuartos del Baño, según informa la Guardia Civil. Este foco de Aliseda-Alburquerque presenta «una evolución desfavorable».

Badajoz sufre nuevos incendios intencionados en la carretera de Cáceres y Las Crispitas

os bomberos de Badajoz están interviniendo en un incendio grave declarado este viernes por la tarde. Las llamas afectan a una arboleda situada en la zona de Las Crispitas de la capital pacense. Los efectivos del Ayuntamiento han pedido refuerzos al plan Infoex dada la gravedad del fuego. Desde el Servicio Municipal de Extinción de Incendios tienen claro que se trata de un nuevo fuego intencionado porque han tenido que ir en cuatro ocasiones este viernes por distintos fuegos en la misma zona.

Guardiola pide al Gobierno central que intervenga el Ejército frente a los incendios

La presidenta de la Junta de Extremadura pide al Gobierno de España el despliegue del Ejército en la región y que solicite a la UE que envíe más medios para luchar contra los incendios. Así lo ha informado María Guardiola en un mensaje en sus redes sociales. En él afirma que «a la vista de la evolución de los incendios durante la tarde de este viernes», insta al Gobierno de España a la adopción de esas dos medidas. En concreto, cita «el despliegue de medios operativos, maquinaria pesada y medios aéreos del Ejército en Extremadura para ayudar a las tareas de extinción».

Cáceres despide a José María Saponi, un alcalde que deja huella

Cáceres despidió este viernes a José María Saponi en un sencillo pero multitudinario funeral celebrado a media tarde en la capilla del tanatorio San Pedro de Alcántara, donde desde la noche anterior se venía desarrollando el velatorio del que fue alcalde de Cáceres entre los años 1995 y 2007. Gobernó durante tres legislaturas consecutivas en las que dejó una profunda huella tanto en su actividad política como desde el punto de vista humano.

