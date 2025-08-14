¿Qué ha pasado este jueves, 14 de agosto, en Extremadura?

R. H. Jueves, 14 de agosto 2025, 21:48 Comenta Compartir

Guardiola solicita más efectivos de la UME pero se confía en una evolución positiva del incendio

La 'ventana de oportunidad' que ha permitido esta mañana el viento se ha aprovechado y esta tarde se continuará trabajando con unas condiciones meteorológicas menos adversas de las esperadas en la lucha contra el incendio de Jarilla. «Las rachas de viento estarán entre los 30 y los 35 kilómetros por hora», ha concretado el consejero de Presidencia, Abel Bautista.

Badajoz registra la temperatura más alta del país, con 43,3 grados

La ola de calor continúa golpeando fuerte a Extremadura. De nuevo, la región está en alerta roja por temperaturas extremas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado desde las 13 horas de la tarde hasta las nueve de la noche de este jueves la segunda alerta roja por calor del verano en Extremadura. Badajoz ha registrado la temperatura más alta del país este jueves con 43,3 grados de temperatura medidos a las 17 horas. Le sigue en este listado Bailén (Jaén), con 42,7; Fuentes de Andalucía (Sevilla), con 42,5; y Mérida, con 42,4. Tomando como referencia solo la región, la tercera localidad más calurosa ha sido el aeropuerto de Badajoz (41,9), seguida de Olivenza, con 41,8.

Detenido un hombre de 32 años por el atropello mortal del ciclista de Casar de Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 32 años por ser presuntamente el conductor del vehículo que atropelló mortalmente a un ciclista durante la madrugada del martes al miércoles en Casar de Cáceres. La víctima es un varón de 64 años que se dirigía hacia la citada localidad en bicicleta por la carretera CC-323 desde el restaurante El Gallo, donde trabajaba su esposa y él ayudaba de manera puntual.

Muere José María Saponi, alcalde de Cáceres entre 1995 y 2007

José María Saponi Mendo, alcalde de Cáceres durante 12 años, entre 1995 y 2007, en representación del Partido Popular, ha fallecido este viernes a los 87 años en la capital cacereña.Ha sido la presidenta de la Junta de Extremadura y del PP extremeño, María Guardiola, la que ha dado a conocer el deceso a través de las redes sociales. «Su cercanía, entrega y trabajo a favor del municipalismo dejan una huella imborrable en la política extremeña», ha escrito Guardiola al filo de las nueve de la noche.

La policía libera a tres mujeres explotadas sexualmente en un club de Don Benito

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que presuntamente explotaba sexualmente a mujeres de origen latinoamericano en un club de la provincia de Badajoz, donde han sido liberadas tres víctimas de trata. Según ha podido saber HOY, ha sido en la localidad de Don Benito.

