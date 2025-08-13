¿Qué ha pasado este miércoles 13 de agosto en Extremadura?

R. H. Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:25 | Actualizado 22:43h. Comenta Compartir

Abren una vía de evacuación para rescatar a los vecinos encerrados en Cabezabellosa

El fuego sigue muy activo y descontrolado, pero los efectivos que trabajan en el incendio que comenzó la tarde del martes en Jarilla, han logrado abrir una vía de evacuación para sacar de Cabezabellosa a los vecinos que están encerrados en el pueblo. Según acaba de informar la presidenta de la Junta, María Guardiola, a través de sus redes sociales, la operación de rescate está preparada. «Ruego a los vecinos de Cabezabellosa que sigan las instrucciones de la autoridad tras abrir una vía de evacuación a través de Villar de Plasencia».

El fuego de Malpartida de Plasencia entra en el Parque Nacional de Monfragüe

Son seis los fuegos que están activos en este momento en la región, aunque de distintas dimensiones y con diferente evolución, de los 17 que se han llegado a registrar a consecuencia de los 702 rayos que cayeron ayer en Extremadura. Están detrás de los incendios que salpican la comunidad, especialmente el norte cacereño. Uno de ellos se inició anoche, en torno a las 21 horas, en el término municipal de Malpartida de Plasencia, ha afectado al Parque Nacional de Monfragüe y sigue sin estar extinguido.

Muere atropellado un ciclista junto al restaurante El Gallo de Casar de Cáceres

Un hombre ha muerto al ser atropellado por un vehículo la pasada madrugada cuando se dirigía en bicicleta desde el area de servicio El Gallo de la autovía A-66 hasta Casar de Cáceres. El siniestro se habría producido en torno a las 2.00 horas en la vía que une esas instalaciones con la localidad cacereña, pero no se ha conocido hasta que ha aparecido el cuerpo sin vida en la mañana de este miércoles.

Dos vehículos acaban calcinados en Plasencia tras un incendio y una posterior colisión

Plasencia vivió un momento de alarma en la tarde de este miércoles cuando dos coches quedaron completamente calcinados en la avenida de Extremadura, justo frente al Colegio del Pilar. El incidente se produjo alrededor de las siete y media de la tarde y movilizó a bomberos y fuerzas de seguridad. Según los testigos, un Alfa Romeo circulaba cuesta abajo en dirección sur, ocupado por una mujer y un hombre, cuando comenzó a desprender humo negro y un fuerte olor a quemado. Los ocupantes detuvieron el vehículo y levantaron el capó, creyendo que se trataba de un problema menor. Sin embargo, pocos instantes después, el coche comenzó a arder, afectando incluso a los sistemas de freno.

Un vecino de Coria sufre una cornada de diez centímetros en los festejos taurinos de Torrejoncillo

Un vecino de Coria ha sufrido una cornada de diez centímetros durante el festejo taurino celebrado este miércoles por la tarde en Torrejoncillo, en la provincia de Cáceres. La localidad acogía el festejo en una calurosa tarde con su plaza de toros abarrotada de público. Los aficionados llenaban los tendidos y la zona baja, en las denominadas 'jaulas'.

