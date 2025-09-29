HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 29 de septiembre, en Extremadura?
¿Qué ha pasado este lunes, 29 de septiembre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este lunes 29 de septiembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:29

Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz

Un vecino de la víctima es uno de los dos detenido por la muerte de María Antonia Sánchez, la joven funcionaria de 29 años que fue encontrada el jueves pasado en su piso de Badajoz. Se trata del presunto autor de las puñaladas que acabaron con su vida, posteriormente trataron de quemar su cuerpo.

Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes

Apenas dos semanas después de que haya comenzado el nuevo curso escolar en Extremadura, la Consejería de Educación lanza un segundo llamamiento urgente para cubrir 23 plazas vacantes en los institutos extremeños para encontrar profesores de una quincena de especialidades, según la convocatoria publicada en el portal Profex.

Un equipo especial de la Guardia Civil reconstruye en Olivenza el atropello tras el que murió una joven de 14 años

Un equipo especial de la Guardia Civil reconstruye este lunes el atropello que tuvo lugar el viernes por la noche en Olivenza y tras el que murió una joven de 14 años, Carmen C.C. Los agentes están trabajando para determinar a qué velocidad iba el vehículo, en qué circunstancias se ha producido el accidente y cómo ha ocurrido exactamente.

Guardiola cita a la oposición para avanzar los Presupuestos de 2026

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha convocado a los grupos con representación en el Parlamento regional para exponer las líneas básicas de los Presupuestos autonómicos de 2026 e iniciar una negociación para conseguir su aprobación.

Investigado un motorista por circular a 183 kilómetros por hora en la N-435

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de Badajoz por circular a 183 kilómetros por hora en una vía cuya velocidad establecida era de 90 en el término de la localidad pacense de La Albuera.

