¿Qué ha pasado este lunes, 15 de septiembre, en Extremadura?

Las empresas y la Junta rompen el acuerdo en el último momento y no garantizan el transporte escolar

El conflicto con el transporte escolar continúa. Parecía que en la mañana de este lunes iba a firmarse la paz entre la Consejería de Educación y las empresas que no se presentaron a las licitaciones de 223 rutas y fueron obligadas por la Junta a realizarlas. Sin embargo, el acuerdo se ha roto en el último momento, según ha podido saber HOY.

La Audiencia tardará unos días en publicar su decisión sobre la imputación del hermano del presidente

La Audiencia Provincial de Badajoz tardará aún varios días en dar a conocer su decisión sobre el 'caso Azagra', que investiga si la Diputación de Badajoz enchufó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, como coordinador de actividades musicales de los conservatorios primero desde 2017 y como jefe de la Oficina de Artes Escénicas desde 2022, así como si este pudo influir en la contratación de quien ha sido su colaborador en la institución, Luis Carrero.

El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén

Conducía por la antigua carretera entre Cañamero y Logrosán, una vía muy frecuentada, cuando por causas que aún se desconocen, se salió de la calzada y cayó con su coche por un terraplén. Un equipo de Siniestros Viales de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, investiga lo ocurrido para esclarecer el accidente en el que supuestamente Agustín Morales Delgado perdió la vida.

Detienen a un agresor sexual reincidente por intentar atacar a una mujer en Cáceres

Un hombre de 69 años fue detenido el pasado 10 de septiembre por agentes de la Guardia Civil de Cáceres como autor de un delito de agresión sexual al infringir tocamientos no consentidos y forzados a una mujer en una localidad cacereña.

Retenciones en la A-66 por presencia de una vaca en la calzada

Corte parcial en la A-66 por la presencia de ganado vacuno en el asfalto. Esta incidencia en la Autovía de la Plata se ha localizado cerca del túnel de la cuesta de la Media Fanega, a la altura de El Garrobo, en la provincia de Sevilla. Una vaca se ha escapado sobre las 11.20 horas y ha estado deambulando alrededor de dos kilómetros y medio

