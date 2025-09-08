¿Qué ha pasado este lunes, 8 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:55 Compartir

Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros.

El cierre de las dos unidades de Almaraz (Almaraz I previsto para noviembre de 2027 y Almaraz II en octubre de 2028) generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministro. Así lo refleja el análisis publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en el que Diego Rodríguez (UCM y Fedea) valora si, en las circunstancias previstas hasta el final de esta década, resulta más prudente retrasar el cierre.

Guadalupe celebra el Día de Extremadura pidiendo por los afectados de los incendios y las guerras.

Silvia Nicoleta ha caminado en chanclas desde Valdivia a Guadalupe, el epicentro de la celebración religiosa del Día de Extremadura. Salió el viernes y ha llegado este 8 de septiembre a la Puebla, donde en la mañana de este lunes festivo se cura las ampollas en el puesto de socorro que las Damas de Guadalupe tienen junto a la tienda de recuerdos del Monasterio. Una promesa le ha llevado a recorrer 80 kilómetros y, como ella, cientos de peregrinos han hecho lo mismo para honrar a la patrona de esta región.

Nuevos cortes en la A-5 en Badajoz a la altura de El Faro por obras.

Desde las siete de la mañana de este martes 9 de septiembre, el Ministerio de Transportes cortará al tráfico 450 metros del carril con sentido Madrid de la autovía A-5 en Badajoz, justo tras pasar la frontera de Caya. Es decir, será entre los kilómetros 407,821 y 405,6, y se desviará el tráfico por un carril de la calzada contraria.

Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo.

Dos trabajadores de la Cooperativa Viñaoliva resultaron este lunes heridos de carácter grave y menos grave mientras realizaban trabajos de limpieza en unos depósitos en las instalaciones que la empresa tiene en la carretera que une Almendralejo con el Arroyo de San Serván. Los hechos ocurrieron poco antes del mediodía y se encuentran ahora pendientes de determinar su carácter laboral, tras la activación del protocolo que existe para estos casos por parte de la Dirección General de Trabajo.

Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos.

La Cofradía de Nuestra Señora de La Estrella, encargada de la organización de las fiestas patronales de Los Santos de Maimona, ha decidido suspender la colección de fuegos artificiales con los que tradicionalmente se pone fin a los festejos. El castillo estaba previsto para hoy, ultimo día de las fiestas, y la decisión se ha tomado por el 'alto riesgo de incendio' existente. Así se recoge en un comunicado oficial que agrega que «una pequeña parte de lo presupuestado en los fuegos artificiales se dedicará a paliar los efectos devastadores del fuego y a ayudar a los damnificados».

Temas

Extremadura