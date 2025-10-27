HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 27 de octubre, en Extremadura?
¿Qué ha pasado este lunes, 27 de octubre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este lunes 27 de octubre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura

R. H.

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:07

Comenta

Guardiola convoca elecciones en Extremadura el 21 de diciembre: «Ya está bien, no vamos a esperar más»

Extremadura celebrará elecciones anticipadas el 21 de diciembre, a las puertas de las vacaciones navideñas. La presidenta de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola, ha hecho uso de su competencia y ha acordado la disolución del Parlamento regional y la convocatoria de unos nuevos comicios. Es la primera vez que se produce un adelanto electoral en la región.

Aviso de la Aemet: un 'tren de borrascas' pone en alerta a Extremadura por lluvias

La llegada de diversos frentes atlánticos dejará generosas cantidades de agua en la región esta semana.

La mujer secuestrada con sus hijos por su expareja pasó varios días en Badajoz

Investigan el paso de esta víctima francesa y los menores por la capital pacense y entradas por la frontera a Portugal.

Un incendio arrasa una antigua fábrica de plásticos de Don Benito

El fuego se ha iniciado a las 17.30 horas en las instalaciones de Genplast y se estima que podrían haber ardido unas 90 toneladas de material plástico.

Grave un trabajador del Ayuntamiento de Cabeza del Buey tras caer desde una grúa a dos metros de altura

Un trabajador de 64 años del Ayuntamiento de Cabeza del Buey ha resultado herido grave tras sufrir una caída de una grúa desde dos metros de altura.

Top 50
  1. 1 Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre
  2. 2

    Cuatro enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en un bar de la Madrila
  3. 3

    Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida
  4. 4

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  5. 5 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  6. 6 Guardiola comparece de forma urgente esta tarde en pleno debate sobre el adelanto electoral
  7. 7 Tristeza en Mérida por la muerte de Pedro de la Rosa, extrabajador del centro ocupacional y sacristán de Nueva Ciudad
  8. 8

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  9. 9 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  10. 10

    La mujer secuestrada con sus hijos por su expareja pasó varios días en Badajoz

