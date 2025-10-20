HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?
La inauguración del nuevo puente de Alcántara. JORGE REY
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este lunes 20 de octubre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:16

Comenta

El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad

María Guardiola inaugura la infraestructura de 410 metros que abre al tráfico para servir de alternativa al monumento romano que soportaba 600 vehículos diarios.

La Junta convoca a los bomberos para informarles sobre la conversión de las 138 plazas

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha convocado a los bomberos a una reunión el próximo 29 de octubre en Mérida para informarles sobre «la modificación de 138 puestos de la categoría bombero forestal conductor de carácter discontinuo al 100% de temporalidad». Se podrá asistir de manera presencial o telemática.

Piden seis años de cárcel para Carrapiso y dos exdirectivos de la Federación Extremeña por administración desleal

La Fiscalía considera que el que fuera presidente territorial y dos de sus colaboradores desviaron cerca de 250.000 euros en la apertura del juicio oral que comienza este martes.

Una mujer de 69 años eleva a 25 los casos de fiebre del Nilo registrados en Extremadura este año

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de una mujer de 69 años perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

Detenido en Badajoz por un robo con violencia en una asociación vecinal en Córdoba y huir en patinete

La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a una persona por su presunta implicación en un delito de robo con violencia e intimidación en Córdoba. El hombre no es residente en la capital pacense, según fuentes policiales consultadas por HOY.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2 Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  3. 3 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  4. 4 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  5. 5

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  6. 6 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  7. 7 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  8. 8 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  9. 9

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  10. 10

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?

¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?