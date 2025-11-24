¿Qué ha pasado este lunes, 24 de noviembre, en Extremadura? Lea las cinco noticias principales de este lunes, 24 de noviembre | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, investiga a tres empresas por un supuesto delito conta la propiedad industrial, concretamente por el uso fraudulento de la Denominación de Origen Protegida (DOP) 'Pimentón de La Vera'.

Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»

Belén Santos se ha enfrentado a muchas entrevistas en su vida porque se trata de una pacense imparable: atleta, ciclista, voluntaria para ayudar a mujeres con cáncer y la limpiadora más conocida de la plantilla de FCC en Badajoz por su carisma. Pero este lunes da un testimonio que nunca pensó que le tocaría. Ha sido víctima de una agresión sexual y quiere contarlo para concienciar a los vecinos.

Los trabajadores de Almaraz reclaman a Yolanda Díaz en Madrid la continuidad de la central nuclear

Trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz (CNA), representantes del comité de empresa, miembros de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', del colectivo Mujeres por Almaraz, Jóvenes Nucleares y Women in Nuclear se han concentrado esta mañana ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en Madrid, para pedir la continuidad de la central.

Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío

El párroco de María Auxiliadora, Miguel Gambín, ha dado un paso al frente en esta ola de frío para que trece personas que dormían en la calle en Badajoz puedan estar resguardadas por las noches. Ha habilitado un local parroquial como solución puntual y de urgencia ante la realidad que conocen las asociaciones que trabajan con quienes menos tienen: Las administraciones no ponen medios para atender a la gente que hay en la calle.

Condenan a 42 años de cárcel a la pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un hombre y a una mujer a 42 años de prisión por ser los responsables de una red de trata con fines de explotación sexual que operaba en un piso del Nuevo Cáceres. La pareja, compuesta por un empresario cacereño y una mujer colombiana explotó a siete mujeres que traían de Colombia en un piso de la calle Berna.

