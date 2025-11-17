¿Qué ha pasado este lunes, 17 de noviembre, en Extremadura?

R. H. Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:06 Comenta Compartir

El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP

La candidatura del PP a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre incorpora a todos los consejeros del Gobierno regional, así como nuevos fichajes. Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado en Mérida que en caso de que en las elecciones extremeñas el resultado sea similar al de 2023, el PP de María Guardiola tendrá que aceptar sus políticas.

La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas

Extremadura contará con una Oferta Pública de Empleo (OPE) superior a las 3.000 plazas este 2025 entre los tres sectores autonómicos: Administración General, Sanidad y Educación.

Cirugía Vascular reabre las consultas en Cáceres seis años después del cierre

Los primeros pacientes están citados para el 20 de noviembre aunque por el momento las intervenciones quirúrgicas continuarán solo en Badajoz.

Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra

La defensa de Juana Cinta Calderón, ejercida por Pedro del Pino, considera que han «prejuzgado» el caso al haber resuelto recursos en la fase de Instrucción.

La Policía interviene en una nueva pelea en la zona de la Conce de Cáceres

Siete personas se vieron envueltas la tarde de este lunes en una pelea en la Conce, nombre popular de la plaza de la Concepción de Cáceres, en concreto en la calle Ríos Verdes.

