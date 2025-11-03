¿Qué ha pasado este lunes, 3 de noviembre, en Extremadura?

R.H. Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:08 Comenta Compartir

El Cefot de Cáceres sigue aumentando el número de alumnos pese a la bajada de solicitudes

Nervios, ruidos de maleta, ojeras por el madrugón y familias preocupadas en la entrada marcan jornadas como la de este lunes en el Cefot, en donde un total de 1.592 aspirantes a soldado han iniciado su vida militar. Se trata del segundo ciclo de 2025 para la incorporación de soldados a la Escala de Tropa del Ejército de Tierra. Es un número considerablemente superior al del anterior reemplazo, del que han salido un total de 1.109 soldados.

Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura

Tensión entre manifestantes contra Santiago Abascal y seguidores del líder de Vox antes de que comenzara el acto en el Gran Teatro de Cáceres. Es el primer dirigente nacional que visita la región desde que María Guardiola convocó elecciones anticipadas para el 21 de diciembre. La expectación es máxima. Una hora y cuarto antes de que se abrieran las puertas, ya había una larga cola para ver al presidente de esta formación.

David Sánchez esgrime que la incautación de sus correos lesiona sus derechos fundamentales

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, insiste en que se han podido lesionar sus derechos fundamentales con la incautación de sus correos electrónicos durante la investigación que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha desarrollado para determinar si le enchufaron en la Diputación de Badajoz en 2017.

Una enorme bola de luz ilumina de verde el cielo de Extremadura

Un meteorito, una estrella fugaz... «Ha sido como si cayera un rayo y lo tiñera todo de verde, espectacular», cuentan algunos testigos del fenómeno a este periódico. Y todos se hacen hoy la misma pregunta: ¿Qué fue esa bola que iluminó de verde los cielos de Extremadura la tarde de este domingo?

Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dimitido este lunes un año después de la dana que acabó con la vida de 229 personas en su comunidad. «He cometido errores y pido perdón. Voy a vivir con ellos toda mi vida. Pero esos errores nunca han sido por cálculo político o mala fe», ha afirmado Mazón.

Temas

Extremadura