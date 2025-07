¿Qué ha pasado este lunes, 28 de julio, en Extremadura?

R. H. Lunes, 28 de julio 2025, 22:18 Compartir

Un grupo portugués compra la industria Imedexa, de Casar de Cáceres.

El grupo portugués Semapa, uno de los principales grupos industriales del país con cerca de 7.000 empleados y operaciones en cuatro continentes, cerró ayer la adquisición del 100% del capital de Imedexa, compañía española de referencia en Europa en el diseño y fabricación de estructuras metálicas para infraestructuras de transmisión y distribución eléctrica, así como para otras aplicaciones industriales.

Biedma da dos días a David Sánchez para que aclare si quiere mudarse a Japón.

Beatriz Biedma no tiene constancia oficial sobre si David Sánchez tiene previsto marcharse a vivir a Japón. Por tanto, no puede decidir sobre la petición de la acusación particular de que le retire el pasaporte para evitar que se sustraiga a la acción de la Justicia. Así, la jueza de Badajoz da dos días al hermano del presidente del Gobierno para que le informe «de cualquier cambio de domicilio que haya tenido lugar o que vaya a producirse próximamente con respecto del que consta oficialmente en las actuaciones (residencia de su propiedad en Elvas).

Asaltan una sucursal bancaria en Vivares con una retroexcavadora.

La sucursal bancaria de Caja Rural de Extremadura de Vivares ha sufrido esta madrugada un importante robo con fuerza que ha causado importantes daños en las instalaciones al utilizar para ello una retroexcavadora. Así lo explica Jairo Pino, alcalde de esta entidad local menor de Don Benito, que lamenta los destrozos causados en la única sucursal de este pequeño municipio pacense.

Herido crítico un hombre de 82 años en un choque entre dos coches en Oliva de la Frontera.

Un hombre de 82 años ha sido trasladado al hospital en estado crítico tras resultar herido en un accidente de tráfico cerca de la localidad pacense de Oliva de la Frontera. Según informan desde la Guardia Civil, el accidente se ha producido en la noche de este domingo, en torno a las 20.50 horas, entre el kilómetro 46 y 47 de la EX-112.

Detenidos los trenes entre Mérida y Puertollano tras suspenderse la circulación por un incendio en Brazatortas.

La circulación ferroviaria entre Puertollano y Venta de la Inés, en la provincia de Ciudad Real, ha quedado suspendida por un incendio forestal originado este lunes en Brazatortas (Ciudad Real), próximo a las vías y que dificulta la visibilidad, según informa Adif en su cuenta en la red social X.

