¿Qué ha pasado este jueves, 25 de septiembre, en Extremadura? Lea las cinco noticias principales de este jueves 25 de septiembre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

Policía Científica, a su entrada en la vivienda donde ha sido hallada la mujer muerta.

R. H. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 29 años en Badajoz. Su cadáver ha sido localizado este jueves por los bomberos tras sofocar un incendio en una vivienda situada en un cuarto piso de Santa Marina.

Guardiola a Gallardo en la Asamblea: «Se va a sentar en el banquillo por enchufar al hermano del presidente»

«Se va a sentar en el banquillo por enchufar al hermano del presidente». La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha hurgado en la herida del secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, después de que esta semana se haya decidido que deberá ir a juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la Diputación de Badajoz.

Detectan un foco con tembladera en Herrera del Duque y otro de carbunco en Alburquerque

Una confirmación y otra nueva enfermedad en la cabaña ganadera extremeña. El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en sanidad animal, confirma que las sospechas trasladadas la semana pasada de que en Alburquerque había un segundo foco de carbunco bacteridiano en vacas son ciertas.

Crisis del transporte escolar: «La situación se llevó al límite y hemos hecho todo lo posible»

La crisis del transporte escolar ha protagonizado un inicio de pleno en la Asamblea de Extremadura tenso. Los grupos parlamentarios de la oposición han pedido a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que dé explicaciones sobre el conflicto que ha dejado a 5.000 alumnos sin autobús para desplazarse hasta los colegios e institutos en las primeras jornadas del curso 2025-2026.

Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre

Cáceres se queda sin uno de sus espacios para celebraciones más emblemáticos de la ciudad. Aralia, antes Complejo Álvarez, cierra sus puertas de manera definitiva el próximo 30 de noviembre. Así lo ha confirmado a este diario Pablo Bravo, uno de los tres socios de Bravo Hostelería S. L., el grupo empresarial que ha gestionado este recinto durante los últimos 13 años. Explotaba las instalaciones en régimen de alquiler.

Temas

Extremadura