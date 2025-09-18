¿Qué ha pasado este jueves, 18 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:19 Compartir

La Junta destina 3,5 millones a las ayudas por los incendios de agosto.

La Junta de Extremadura destinará cerca de 3,5 millones de euros a las ayudas urgentes a los afectados por los incendios que tuvieron lugar el pasado mes de agosto en la región. La mayor parte, 3,1 millones, será para el sector agrícola y ganadero; mientras que 300.000 euros se dedican a empresas turísticas.

Provecaex recupera la normalidad tras el incendio: «Todo el mundo se ha implicado».

Hacia las diez de la mañana de este jueves eran ya muchos los clientes que transitaban por los pasillos de la tienda Provecaex de la avenida Juan Pablo II, en donde se encuentran también los almacenes y las oficinas de esta firma de distribución y alimentación cacereña. Varios empleados se afanaban en quitar los restos de ceniza caídos de la superficie del local, en donde ayer por la tarde, alrededor de las 17.30 horas, se inició un incendio que fue provocado por un aparato de aire acondicionado.

AENA anuncia mejoras para el aeropuerto de Badajoz pero no incluye un sistema antiniebla.

La empresa semipública Aena, responsable de la navegación aérea en España, tiene previsto realizar obras de mejora de la seguridad en el aeropuerto de Badajoz. En concreto, cita los equipamientos para filtro y los vehículos. También mejorará los sistemas de información y comunicaciones; es decir, se renovarán los elementos de campo y los elementos para el sistema de ayudas visuales.

Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria.

Un trabajador de 21 años ha resultado herido tras clavarse el palo de una escoba en un costado. El joven, que sufre una herida en el tórax, ha sido trasladado al hospital de Coria en estado 'menos grave', según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del accidente laboral a las 10.20 horas de este jueves.

Navalmoral y Mérida son las únicas localidades que superan los 40 grados en España este jueves.

Navalmoral de la Mata y Mérida han sido las dos únicas localidades de España en las que el mercurio ha superado los 40 grados este jueves, 18 de septiembre. En concreto, los termómetros han alcanzado los 40,5 grados en la localidad cacereña, mientras que la capital de Extremadura ha soportado 40,2 grados.

