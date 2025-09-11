¿Qué ha pasado este jueves, 11 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Educación propone clases telemáticas para los alumnos que no puedan acudir al colegio por falta de transporte escolar

Clases telemáticas y ayudas económicas para las familias. Son las dos medidas adoptadas por la Consejería de Educación para sortear los problemas generados por la falta de transporte escolar para todos los alumnos de la región que necesitan este servicio.

La FIFA da luz verde al Badajoz, que podrá jugar este domingo

Tras mucho suspense, por fin llegó el momento tan esperado en la afición del Badajoz. El club ya cuenta con el visto bueno por parte de la FIFA tras analizar toda al documentación remitida y pasar el proceso de evaluación y comprobación. Algo antes de las 13.30 de este jueves llegaba a la planta noble blanquinegra la anhelada notificación del máximo organismo del fútbol internacional. Además, la entidad pacense desaparecía de la plataforma digital FIFA Registration Bans List.

Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas

Agentes de la Policía Nacional de Madrid y Badajoz colaboran en una redada que está centrada en la calle Amparo del Casco Antiguo desde primeras horas de la tarde de este jueves. Los agentes confirman que tienen la operación abierta, que buscan sustancias estupefacientes y que ya han detenido a varias personas.

El Gobierno promoverá 620 viviendas de alquiler asequible en Cáceres

El Gobierno promueve la construcción de hasta 620 viviendas destinadas a alquiler asequible en Cáceres, en varias manzanas del barrio Río Tinto y una manzana en Casa Plata 2. El Ejecutivo ha solicitado al Ayuntamiento de Cáceres un informe urbanístico para poner en marcha esta iniciativa.

Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz

El menor de 15 años imputado por el asesinato de su cuidadora en Badajoz, Belén Cortés, ha solicitado solicitará ser puesto en libertad. Se han cumplido los seis meses de medidas cautelares que la ley establece como límite de prisión provisional para los menores de edad.