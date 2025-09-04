¿Qué ha pasado este jueves, 4 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:32 Compartir

Extremadura remarca su compromiso con las víctimas del terrorismo.

La presidenta de la Junta ha reafirmado el «compromiso» de Extremadura con las víctimas del terrorismo a través del «recuerdo, la justicia, la reparación y la dignidad». María Guardiola ha defendido la importancia de mantener su memoria para que «nadie, por complicidad o por conveniencia, blanquee la barbarie».

Gallardo advierte que rechazar la condonación de la deuda sería «la mayor traición a Extremadura en nombre de Feijóo».

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha alertado este jueves de que si finalmente Guardiola «antepone los intereses del PP frente a los intereses de Extremadura», y rechaza la condonación de la deuda, sería «la mayor traición que se hace a esta tierra en nombre de Feijóo, en nombre del fracasado Feijóo», ante lo que los socialistas deben alzar la voz«.

Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda.

La colaboración vecinal ha sido clave para frenar la okupación de una vivienda en la calle Reyes Huertas de Valverde de Leganés, en la provincia de Badajoz. La rápida actuación vecinal, la presencia de la Policía Local y los rerfuerzos de la Guardia Civil zanjaron una situación que finalizó sin incidentes graves.

Transportes busca tecnologías alternativas para mantener líneas de tren extremeñas.

El Ministerio de Transportes busca una alternativa tecnológica que permita mantener en servicio líneas extremeñas de tren deficitarias sin tener que recurrir a los costes que supone la electrificación que exige la normativa europea. Esto evidencia que la red regional no tiene el peso suficiente para recibir esas inversiones, pero por otro también muestra la intención de seguir ofreciendo esta opción de movilidad a los viajeros.

Una extremeña cerca de la tragedia de Lisboa: «Vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado».

«Hoy en Lisboa no se habla de otra cosa», ha explicado esta mañana a HOY Eva Martínez Mediero, extremeña que trabaja en la capital portuguesa, que ayer miércoles quedó conmocionada por el accidente de un funicular en pleno centro lisboeta dejando un saldo de 17 personas muertas y 23 heridas, cinco en estado grave. Eva es de Badajoz y ha señalado que la tragedia le pilló cerca y vivió «unos momentos de mucha confusión». Según ha relatado a este diario, «cuando pasó, sobre las seis y media de la tarde, yo había ido a buscar a mis hijas al colegio y estaba relativamente cerca, en Amoreiras, en la zona alta de la ciudad. Allí no nos enteramos de nada, pero cuando estaba saliendo de un centro comercia, la Avenida da Liberdade se cortó vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado».

