¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?

Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizan la petición al Gobierno para extender la vida de Almaraz hasta 2030

El Ministerio para la Transición Ecológica trasladará la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que el regulador valore la solicitud y emita su preceptivo informe.

La Unión Europea plantea que el viaje en tren de Madrid a Lisboa dure tres horas en 2034

La Unión Europea plantea que el tiempo de viaje en tren entre Madrid y Lisboa se reduzca a tres horas en el año 2034, con lo que se trataría de parámetros de alta velocidad. Asimismo, fija que para 2030 dure unas cinco horas.

El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo

Está avisando a 84 usuarios afectados para informarles de la rotura de la cadena de frío, un hecho que, según indica Salud, «no supone riesgos ni efectos adversos».

«Estuve pero no participé en el asesinato», la declaración de uno de los menores que cuidaba Belén Cortés

La acusación particular estudia cambiar su petición tras las declaraciones de los acusados en las que hay contradicciones sobre su grado de implicación.

Tres heridos, uno de ellos grave, tras la colisión frontal entre dos coches cerca de Gargüera

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras la colisión frontal entre dos vehículos en la EX-203, en el término municipal de Gargüera, según informa la Guardia Civil. En concreto, el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 12 sobre las ocho y media de la mañana.

