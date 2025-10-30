HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este jueves 30 de octubre de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura

R. H.

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:51

Comenta

Iberdrola, Endesa y Naturgy formalizan la petición al Gobierno para extender la vida de Almaraz hasta 2030

El Ministerio para la Transición Ecológica trasladará la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que el regulador valore la solicitud y emita su preceptivo informe.

La Unión Europea plantea que el viaje en tren de Madrid a Lisboa dure tres horas en 2034

La Unión Europea plantea que el tiempo de viaje en tren entre Madrid y Lisboa se reduzca a tres horas en el año 2034, con lo que se trataría de parámetros de alta velocidad. Asimismo, fija que para 2030 dure unas cinco horas.

El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo

Está avisando a 84 usuarios afectados para informarles de la rotura de la cadena de frío, un hecho que, según indica Salud, «no supone riesgos ni efectos adversos».

«Estuve pero no participé en el asesinato», la declaración de uno de los menores que cuidaba Belén Cortés

La acusación particular estudia cambiar su petición tras las declaraciones de los acusados en las que hay contradicciones sobre su grado de implicación.

Tres heridos, uno de ellos grave, tras la colisión frontal entre dos coches cerca de Gargüera

Tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, tras la colisión frontal entre dos vehículos en la EX-203, en el término municipal de Gargüera, según informa la Guardia Civil. En concreto, el accidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 12 sobre las ocho y media de la mañana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  2. 2

    Asesinato de Belén Cortés: los varones se culpan entre ellos y la joven afirma que se quedó «paralizada»
  3. 3

    Seis residencias, un hospital y 12 colegios de Extremadura están construidos en zonas inundables
  4. 4 Una nueva borrasca atlántica obliga a activar la alerta por lluvias el viernes y el sábado en Extremadura
  5. 5

    El SES vuelve a vacunar a pacientes que recibieron dosis mal conservadas en Montijo
  6. 6

    Al menos diez partidos concurrirán a las elecciones anticipadas del 21 de diciembre
  7. 7 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  8. 8

    El Gobierno se sentará a negociar la subida de los funcionarios tras una manifestación «masiva»
  9. 9

    El cacereño Jesús Redondo ya es el hombre de más edad de España
  10. 10 Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?