¿Qué ha pasado este jueves, 27 de noviembre, en Extremadura?

100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre

Alrededor de 100.000 empleados públicos de Extremadura verán ya en sus nóminas de diciembre un aumento de sus ingresos por el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF y UGT, que en el conjunto del país alcanzará a más de tres millones de trabajadores.

Los restos de Manuel vuelven a casa 84 años después: «Mami, aquí está tu padre, lo hemos conseguido»

«Mami, aquí está tu padre, para que estés orgullosa. Lo hemos conseguido». Con la voz quebrada Toni Muñoz Guillén ha alzado la caja con los restos de su abuelo Manuel para acercarla a la tumba de su madre, que murió hace tres años y que no pudo saber que su padre, al que se llevaron cuando tenía 10 años, ha vuelto a casa y ahora descansa en su mismo cementerio.

La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas

Siete años y medio de cárcel y multas por valor de 15 millones de euros. La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente del CD Badajoz y excandidato a la Alcaldía de Badajoz Joaquín Parra dentro de la trama de fraude de hidrocarburos del grupo Hafesa, conocida como la operación Drake, en la que es fue detenido solo unas semanas antes de desembarcar en el club pacense. La Fiscalía pedía inicialmente para el 26 años de cárcel.

Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres

El emeritense Antonio Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región con un total de 76.587,12 euros, ligeramente por delante el primer edil de Badajoz, Ignacio Gragera, con 76.474,74. En tercer lugar, a más distancia, se sitúa el cacereño Rafael Mateos, con 65.666,38 euros. María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario.

Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno

A Soto del Real. El mayor de los miedos de José Luis Ábalos desde que en febrero de 2024 estallara el 'caso Koldo' se hizo realidad este jueves a mediodía. El juez Leopoldo Puente, esta vez sí, decretó el ingreso incondicional en prisión del exministro y de su exasesor, Koldo García, después de que el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón -por primera vez en este procedimiento y entre duros reproches al diputado- pidiera al alto tribunal el encarcelamiento preventivo de ambos.