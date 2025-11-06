¿Qué ha pasado este jueves, 6 de noviembre, en Extremadura?

R.H. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán

Una persona ha fallecido este jueves al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán. Los hechos han tenido lugar a las 8.30 de la mañana. Una vez avisados, al lugar de los hechos han acudido varias dotaciones policiales, además de una ambulancia del SES, que sin embargo solo ha podido certificar el fallecimiento de esta persona.

El Ayuntamiento de La Zarza pide ayudas a la Junta y al Gobierno por los daños del temporal

La Zarza (3.345 habitantes, a 24 kilómetros de Mérida) pide auxilio. Ayuda no solo para la recuperación de las infraestructuras municipales afectadas por el temporal de ayer sino, sobre todo, para los vecinos que ha visto sus bienes dañados o directamente destrozados. «Nuestro pueblo ha vivido momentos difíciles tras el paso de la tormenta, tornado o lo que sea, pero que ha dejado muchos daños materiales en muchas viviendas e infraestructuras», resume el alcalde, Francisco Farrona.

RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola

Radiotelevisión Española (RTVE) celebrará y retransmitirá el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de la presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, a participar en él. Así lo ha confirmado el ente público a través de un comunicado en el que encuadra el debate dentro de su apuesta «por una información independiente y plural y dada la relevancia de las próximas elecciones extremeñas del 21 de diciembre».

El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente

El magistrado Emilio Francisco Serrano Molera será el ponente de la sentencia que determine si el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, el secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y los otros nueve imputados han cometido los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias que se les imputan por el contrato del primero en la Diputación de Badajoz en 2017 y de un colaborador en 2023.

El pleno por unanimidad decide nombrar a Robe Iniesta hijo predilecto de Plasencia

El pleno del Ayuntamiento de Plasencia aprobó este jueves, con el voto favorable de todos los grupos municipales, el inicio del expediente para nombrar a Roberto Iniesta hijo predilecto de la ciudad. La distinción, la más alta que otorga el consistorio, culminará en un acto previsto para la próxima primavera.

