¿Qué ha pasado este jueves, 28 de agosto, en Extremadura?

Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»

«Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias en esas condiciones, ahora llega la de Mérida y es una preocupación». Habla el padre de varios chicos que sufrieron heridas en Valencia de Alcántara tras subir a los coches de choque en la feria local de San Bartolomé. Él tuvo que llevarles a las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, en donde les extrajeron partículas metálicas y les pusieron tratamiento para que curaran las heridas y no se infectaran.

Tres nuevos casos de virus del Nilo elevan a cinco los afectados en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, uno de ellos asintomático. Los nuevos afectados por este virus son dos hombres de 59 y 76 años del área de salud de Don Benito-Villanueva, ambos ingresados en el hospital de Don Benito-Villanueva, y una mujer de 37 años asintomática, del área de salud de Badajoz.

Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal por su presunta participación en una oleada de robos con fuerza en interior de domicilios. La operación, denominada Mina, ha culminado con la práctica de siete registros en las localidades de Sevilla, Utrera, Dos Hermanas y Badajoz; y está relacionada con la intervención que un grupo de agentes desarrolló a primera hora de este pasado miércoles en la barriada pacense de Suerte de Saavedra. La intervención se llevó a cabo de forma rápida a primera hora de la mañana.

Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia

Un menor de edad ha sufrido heridas de gravedad tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en el barrio de Miralvalle de Plasencia. El siniestro tuvo lugar a las 23:10 horas de ayer, cuando el joven cayó del vehículo y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.

Los fuegos en Extremadura calcinaron en diez días el cuádruple de hectáreas que en todo el verano pasado

Verano trágico en Extremadura debido a los incendios forestales. 2025 será recordado como uno de los peores años por el número de fuegos que ha mantenido en vilo a toda una región. En solo diez días de agosto han calcinado el cuádruple de hectáreas que en todo el verano pasado.

