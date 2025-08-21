HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 21 de agosto, en Extremadura?
Trabajos para la extinción en el incendio de Jarilla. AT-Brif
Resumen informativo

¿Qué ha pasado este jueves, 21 de agosto, en Extremadura?

Lea las cinco noticias principales de este jueves, 21 de agosto de 2025 | Conozca las informaciones más destacadas en Extremadura y en el mundo

R. H.

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:14

El megaincendio de Jarilla ya se encuentra bajo control después de diez días

La presidenta de la Junta explica que solo queda por controlar un frente de dos kilómetros al noreste de Hervás y la zona de las gargantas de Papúos y Becedas en el Valle del Jerte.

El SES confirma un segundo caso de virus del Nilo en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un segundo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, un varón de 65 años del área de salud de Don Benito-Villanueva que se encuentra ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

Ingresa en prisión por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres

La Policía Nacional detuvo el pasado martes, día 19, a un hombre de 54 años por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres, desmantelando así un punto de venta de sustancias estupefacientes de la ciudad. El arrestado ha ingresado en prisión.

Herido grave un joven de 22 años tras sufrir una caída con un patinete en Badajoz

Un joven de 22 años de edad ha resultado herido grave en la tarde de este jueves tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en el casco urbano de Badajoz.

Siete investigados en Badajoz por alterar pruebas durante la detección de tuberculosis bovina

Cuatro de ellos fueron sorprendidos con los medicamentos y los otros tres son administradores solidarios de la empresa que gestiona la explotación ganadera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  3. 3 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  4. 4

    Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados
  5. 5 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  6. 6 Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja
  7. 7 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  8. 8

    Buena evolución del incendio de Jarilla, que podría quedar estabilizado este jueves
  9. 9

    Fijado para el 16 de septiembre el juicio a un opositor por hacer trampas en un examen
  10. 10 Ingresa en prisión por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy ¿Qué ha pasado este jueves, 21 de agosto, en Extremadura?

¿Qué ha pasado este jueves, 21 de agosto, en Extremadura?