¿Qué ha pasado este jueves, 21 de agosto, en Extremadura?

Trabajos para la extinción en el incendio de Jarilla.

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:14

El megaincendio de Jarilla ya se encuentra bajo control después de diez días

La presidenta de la Junta explica que solo queda por controlar un frente de dos kilómetros al noreste de Hervás y la zona de las gargantas de Papúos y Becedas en el Valle del Jerte.

El SES confirma un segundo caso de virus del Nilo en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un segundo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, un varón de 65 años del área de salud de Don Benito-Villanueva que se encuentra ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

Ingresa en prisión por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres

La Policía Nacional detuvo el pasado martes, día 19, a un hombre de 54 años por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres, desmantelando así un punto de venta de sustancias estupefacientes de la ciudad. El arrestado ha ingresado en prisión.

Herido grave un joven de 22 años tras sufrir una caída con un patinete en Badajoz

Un joven de 22 años de edad ha resultado herido grave en la tarde de este jueves tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en el casco urbano de Badajoz.

Siete investigados en Badajoz por alterar pruebas durante la detección de tuberculosis bovina

Cuatro de ellos fueron sorprendidos con los medicamentos y los otros tres son administradores solidarios de la empresa que gestiona la explotación ganadera.

Temas

Extremadura