¿Qué ha pasado hoy, 9 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Lunes, 9 de septiembre 2024, 22:32 Comenta Compartir

Educación abre seis comedores más y reduce las rutas de transporte para el nuevo curso

La Junta de Extremadura abrirá seis nuevos comedores escolares para atender el aumento de la demanda de este servicio. Como ya adelantó HOY, contra todo pronóstico las solicitudes son más que el pasado curso pese al fin de la gratuidad y la imposición del criterio de renta para acceder a ellos con beca.

La Junta publica un listado con multitud de errores en la asignación de vacantes de profesores

Indignación y desconcierto entre los profesores interinos de Extremadura. La Junta ha publicado este lunes un listado con multitud de errores en el primer llamamiento del curso por el que se asignan vacantes y sustituciones a los docentes que trabajarán en distintos puntos de Extremadura.

La Aemet avisa de temperaturas de hasta 35 grados en la semana de la vuelta al cole en Extremadura

Tras unos días de respiro con temperaturas que han rondado los 30 grados en Extremadura, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de una leve subida de los termómetros en varias cuidades de la región. Si bien algunas comunidades comienzan la semana de vuelta al cole con alertas por lluvias y tormentas, Extremadura arranca el inicio del nuevo curso escolar con temperaturas de hasta 35 grados, como será el caso de Badajoz el próximo miércoles.

El juzgado archiva la denuncia de una particular por el centro social okupa de Cáceres

El caso del recinto municipal de la Ribera del Marco okupado por un colectivo que realiza allí actividades socioculturales se complica. El Juzgado de Instrucción número 1 de Cáceres ha archivado la demanda de una particular que denunció ante la Policía Nacional que una parte de las construcciones okupadas es de su propiedad. El juez considera que no ha quedado debidamente justificada la existencia del delito, es decir, que no se han aportado evidencias de que efectivamente se haya producido la usurpación, una decisión que ya ha sido recurrida.

Fecha y detalles de la feria de la loza de Elvas

Un año más los pacenses que lo deseen podrán renovar su vajilla en septiembre. El próximo día 20 arranca la Feria de San Mateo de Elvas, más conocida por los residentes en Badajoz como la feria de la loza.El Parque de la Piedad volverá a acoger los actos principales de la feria. El 20 por la mañana abrirán los puestos que se instalan en la explanada, entre ellos, los que venden cerámica y loza portuguesa.

Temas

Extremadura