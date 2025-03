¿Qué ha pasado hoy, 5 de septiembre, en Extremadura?

R. H. Jueves, 5 de septiembre 2024, 21:19 Comenta Compartir

Dos pueblos cacereños llevan tres días sin agua: «Esto no es una gamberrada, es una maldad»

Los pueblos cacereños de Barrado y Gargüera llevan tres días sin agua. La Diputación de Cáceres ha enviado camiones cisterna a los dos municipios y la Guardia Civil busca a los autores del «sabotaje» de los depósitos de agua. «No sabemos qué está ocurriendo, nunca antes había pasado nada igual en este pueblo», asegura Teodoro Estévez. Lo hace mientras, por tercer día consecutivo, llena sus garrafas con agua de la fuente 'La flauta'. «Es para beber, pero también para poder asearnos, fregar, para los baños...».

Marusiña y Eulogio, los primeros extremeños

Les han bautizado como Marusiña y Eulogio, aunque la verdad es que sus nombres son lo de menos. Lo importante es que se trata de los rostros de los primeros extremeños conocidos. Tienen 5.000 años y sus cráneos fueron encontrados en dos cuevas de la localidad pacense de Fuentes de León en 2020 y 2022. Gracias a la tecnología de vanguardia y a los conocimientos maxilofaciales se puede conocer el rostro de los pobladores extremeños más antiguos conocidos hasta el momento. El Proyecto Homo ha sido desarrollado por la Fundación para el Estudio e Investigación en Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial (Fedicom), impulsada por el doctor extremeño Florencio Monje.

La patrona recorre ya las calles de Cáceres en la bajada extraordinaria por su Centenario

El Cáceres más tradicional y devoto vive ya una jornada para el recuerdo. La bajada extraordinaria desde su santuario de la imagen de la Virgen de la Montaña para conmemorar el primer centenario de su coronación canónica deja este jueves un puñado de estampas inéditas y probablemente irrepetibles. Aún huele a verano y se sienten los últimos coletazos de un tiempo estival que en Extremadura no se da por terminado hasta que no pasa el 8 de septiembre, pero los cacereños se han movilizado para arropar a la patrona en este acto que no se volverá hasta dentro de un siglo.

Extremadura pedirá al Gobierno que facilite la contratación de mano de obra extranjera

La Junta de Extremadura se ofrece para trasladar al Gobierno central la petición de las organizaciones agrarias en la región relativa a facilitar la contratación de trabajadores extranjeros para periodos cortos de recolecciones en el campo ante la escasez de mano de obra existente en el sector.

Un hombre de 84 años ha sido hallado muerto este jueves en su piscina particular de Villarta de los Montes, un pueblo de 400 habitantes de La Siberia extremeña. Según informa el 112, el incidente se ha notificado a las 13.51 horas. El fallecido es Antonio R. F., un extremeño que emigró a Madrid junto a su mujer, con quien tuvo tres hijos. Como cada verano, el matrimonio regresaba al pueblo para disfrutar en su localidad. «Antonio estaba muy bien físicamente y acostumbraba a nadar cada día en su piscina para hacer ejercicio. Era muy buen nadador, y su mujer siempre estaba pendiente de él», explica Angelines Garrido Díaz, concejala en el pueblo y familia de su esposa.

