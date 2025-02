¿Qué ha pasado hoy, 29 de octubre, en Extremadura?

R. H. Martes, 29 de octubre 2024, 21:32 Comenta Compartir

El cuerpo del vecino de Acebo fue envuelto en mantas y arrastrado hasta su furgoneta

José María F.L., vecino de Acebo de 56 años, llegó en su furgoneta Peugot Partner de color blanco sobre las tres de la tarde del pasado sábado a Moraleja. Aparcó su vehículo en la intersección de las calles Luis Chamizo y Cardenal Cisneros y se encaminó hasta el número 4 de esta última calle. No era la primera vez ni mucho menos que realizaba este recorrido, el vecino de Acebo no era un desconocido para los residentes en Cardenal Cisneros, «venía de vez en cuando a comprar drogas», concretan. Pero en esta ocasión José María no desanduvo el camino, no volvió a conducir su furgoneta ni regresó a casa.

La Intervención frena el nuevo complemento salarial de Policías y Bomberos

La Policía Local y los bomberos de Badajoz no han cobrado este martes el nuevo complemento salarial para cubrir eventos y jornadas extraordinarias, dado que un informe de la Intervención municipal ha bloqueado el abono en la nómina de octubre. Así lo confirman desde Aspolobba, cuyo presidente, Manuel Manzano, afirma que el resto de trabajadores municipales que se han acogido a trabajar tres horas una tarde al mes sí han percibido el suplemento que les corresponde y que se ha estrenado en la nómina que se hizo efectiva ayer. «Nos alegramos por ellos y de que el acuerdo sea efectivo», insiste Manzano. Este otro plus que han percibido administrativos, jefes de servicio y de sección oscila entre los 60 y los 200 en 14 pagas.

El aumento de migrantes que piden ayuda lleva a las entidades sociales a reclamar más medios

El albergue de Bravo Murillo, el Centro Hermano y el comedor de las Hijas de la Caridad, en la calle Martín Cansado, han notado un aumento de jóvenes africanos, especialmente subsaharianos, en las últimas semanas. «Se les ve solo dando un paseo por la ciudad», reflexiona Víctor Martínez, director del Centro Hermano y del albergue de emergencia de Bravo Murillo. En cada uno de estos centros hay actualmente seis jóvenes africanos. Antes recibían «un pequeño goteo», pero ahora llegan más y por más tiempo. La misma experiencia tienen en el comedor social de la calle Martín Cansado.

Ampliar Ricardo Cabezas.

Ricardo Cabezas: «Una denuncia sexual no puede quedar en el anonimato»

«Una denuncia sexual no puede quedar en el anonimato porque genera sospecha entre quien no lo merece, y también entre compañeras causa inquietud con sus propios compañeros. Y ese es el malestar que tenemos». Lo dice Ricardo Cabezas, secretario general del PSOE local, candidato a alcalde en las tres últimas elecciones y diputado provincial de Cultura. Un testimonio anónimo de una mujer que asegura haber sido violentada en una relación sexual por un cargo del PSOE y que ha sido publicado en Instagram por Cristina Fallarás (la periodista que destapó los abusos de Errejón que le han llevado a dimitir de sus cargos en Sumar y en el Congreso) ha causado una ola de inquietud en el partido en Badajoz.

Ampliar Casa con decoración terrorífica en Malpartida de Cáceres.

La casa más terrorífica de Halloween está en Malpartida de Cáceres

Se ha convertido en la sensación del momento. En la urbanización Las Arenas, en la localidad de Malpartida de Cáceres, hay una casa que cada tarde reúne a un numeroso público que acude hasta aquí atraído por un espectacular montaje digno de las películas de Estados Unidos inspiradas en Halloween. La familia Millán-Silgado es la artífice de la casa más terrorífica del entorno, al más puro estilo americano. 30 muñecos (algunos animatrónicos: se mueven solos) y un espectáculo de lunes y sonidos articulan esta propuesta, que se inauguró el pasado día 18 de octubre y permanecerá activa hasta el próximo 1 de noviembre, viernes.

Temas

Extremadura