¿Qué ha pasado hoy, 28 de octubre, en Extremadura?

La huelga de conductores de autobuses no consigue un apoyo significativo en Extremadura

Normalidad no solo en los servicios mínimos marcados sino también en general en el transporte de viajeros, ya sea urbano o interurbano. La convocatoria de huelga hoy en toda España para conductores de bus se está viviendo en Extremadura sin apenas incidencia, valora inicialmente Julián Calatayud, presidente la asociación regional de empresas de transporte en autobús (Arebus).

Un detenido por la muerte violenta de un hombre en Moraleja

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Cáceres detuvo a un hombre este domingo por su presunta implicación en el crimen cometido este fin de semana en la localidad cacereña de Moraleja. Así lo han confirmando fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que sin embargo no ha precisado la edad del detenido. Tampoco han aclarado si es vecino de la localidad ni si tenía algún vínculo con la víctima. Estas fuentes sí han indicado que la persona arrestada todavía no ha pasado a disposición judicial y no está previsto que lo haga en el día de hoy.

Herido grave un trabajador tras desmayarse y sufrir un golpe en la cabeza en Badajoz

Un hombre de 57 años ha sufrido un golpe en la cabeza tras caerse este lunes por la tarde en Badajoz en el concesionario Centrowagen, ubicado en la carretera Madrid-Lisboa. El herido ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz con trauma craneal, y su estado es grave. Según ha podido saber HOY, la Policía Nacional acudió a la llamada por «un presunto accidente laboral» pero a la llegada se pudo comprobar que el hombre, que se encontraba en horario laboral, había sufrido un desvanecimiento, y a causa de ello, una caída que le había causado el golpe en la cabeza.

Heridos cuatro pasajeros del autobús urbano de Cáceres tras un frenazo

Susto en el autobús urbano de Cáceres. Cuatro pasajeros de la línea 2, que une el barrio de Mejostilla con el Espíritu Santo, han resultado heridos después de que el conductor del vehículo diera un frenazo. Los hechos han ocurrido en torno a las doce del mediodía de este lunes, frente a la Plaza de Toros, en la confluencia de la calle Margallo y la avenida de las Delicias.

La Junta quiere terminar la autovía de Moraleja con Portugal con ayuda privada

La Junta de Extremadura recurrirá a empresas privadas para desarrollar nuevas autovías y la primera en ver la luz será la que une Moraleja con la localidad portuguesa de Monfortinho. «En los próximos días se anunciará la licitación del estudio de viabilidad previo a la licitación de la concesión para finalizar la autovía Ex-A1de Moraleja y Monfortinho», ha asegurado el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, en el foro 'Nuevos modelos colaborativos en la obra pública de Extremadura' que se celebra en la mañana de este lunes en Cáceres.

