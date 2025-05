¿Qué ha pasado hoy, 22 de octubre, en Extremadura?

R. H. Martes, 22 de octubre 2024, 21:01 Comenta Compartir

La Junta rebaja el impuesto de transmisiones para impulsar la compra de vivienda

La Junta de Extremadura rebaja el principal impuesto asociado a la vivienda para facilitar su compra por parte de los colectivos con más dificultades, como los jóvenes y las familias monoparentales. Asimismo, también impulsa nuevas rebajas en el IRPF para que los propietarios de casas vacías las pongan en alquiler. La presidenta extremeña, María Guardiola, ha anunciado la aprobación de un decreto-ley de medidas fiscales urgentes para impulsar el acceso a la vivienda en Extremadura. La norma será de aplicación a partir de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, pero después deberá ser convalidada por el Parlamento regional, donde el Gobierno regional del PP no tiene mayoría.

Padre de Imane: «Doce años de cárcel es poco, pero temíamos que el asesino de nuestra hija saliera absuelto»

El 1 de noviembre de 2022 Mostafa Saadaoui y Malika El Wai recibieron en Casablanca la peor noticia que pueden recibir unos padres. Su hija Imane, de 30 años, había sido asesinado por su marido, Badr Saadaoui, que también era su primo. Desde ese momento la lucha de esta familia ha sido poder recuperar a su nieto y que su yerno fuera castigado con la mayor pena posible, según han indicado en todo este proceso. Este martes en la Audiencia Provincial se firmó la sentencia de conformidad entre las partes que impone al asesino doce años y medio de cárcel, dos de los cuales ya los ha cumplido en prisión provisional.

Un centenar de policías locales no pueden trabajar porque les falta el curso de la Academia

Javier, Pedro, Marco Antonio, Marina, Francisco, Jesús, Víctor, José Miguel... 102 personas comparten en Extremadura el mismo problema. Forman parte de un colectivo, el de los policías locales que acaban de ganar su plaza por oposición pero que no pueden trabajar. No saben en estos momentos cuándo van a poder hacerlo. La Academia de Seguridad Pública de Extremadura, competencia de la Junta, no ha celebrado, ni siquiera convocado, el obligado curso de formación que deben realizar tras aprobar la oposición.

Muere un hombre en el choque de una moto y una furgoneta en Mohedas de Granadilla

Un hombre ha perdido la vida este martes en un accidente de tráfico en el que se han visto implicadas una motocicleta y una furgoneta cerca de Mohedas de Granadilla. Es el segundo motorista fallecido en la provincia de Cáceres en poco más de un mes. El pasado 15 de septiembre moría Juan Gil, el fundador del Museo de la Moto y el Coche Clásico de Hervás, a los 74 años.

Cinco grandes ciudades recibirán 8,6 millones de un nuevo plan de la Diputación de Badajoz

El Plan de Grandes Ciudades impulsado por la Diputación de Badajoz incluye una dotación de la propia institución provincial de 5 millones de euros destinados a inversiones públicas en Badajoz, Mérida, Almendralejo, Don Benito y Villanueva de la Serena (un millón para cada una de ellas). No obstante, esa cifra se elevará hasta los 8,6 millones gracias a la corresponsabilidad de los respectivos ayuntamientos de dichas localidades, que aportarán 600.000 euros cada uno en el caso de Almendralejo, Villanueva de la Serena y Don Benito, 800.000 euros en el caso de Mérida, y un millón de euros en el de Badajoz.

Temas

Extremadura