¿Qué ha pasado hoy, 30 de noviembre, en Extremadura?

R. H. Sábado, 30 de noviembre 2024, 22:26 Compartir

Cáceres vuelve a ser una ciudad de intrigas medievales y fantasía

Un joven eleva la voz desde la sala de la fundación Mercedes Calles, en la Plaza de San Jorge, en donde se desarrolla una mesa redonda con dos expertos en el mundo épico de 'Juego de Tronos' y de su precuela, 'La casa del dragón'. «¿Pero vosotros sois de los negros o de los verdes?», inquiere con su acento murciano. La pregunta, que nadie que no esté metido en este ajo temático entendería, genera un murmullo y un debate con dardos entre Jordi Maquiavelo y Dani Abades, dos importantes 'streamers' del universo fílmico de fantasía.

Uno de cada tres extremeños vive en riesgo de pobreza o exclusión social

En Extremadura cuatro de cada diez personas no pueden afrontar gastos imprevistos y tampoco pueden irse una semana de vacaciones al año. Además, uno de cada cuatro extremeños no puede mantener en su casa la temperatura que desee. Un dato positivo es que solo son dos de cada cien los que no pueden permitirse tener un coche o dos pares de zapatos en condiciones.

Un vendedor de la ONCE reparte 6,3 millones de euros en Mérida: «Es una pasada»

Una lluvia de miles de euros permitirá pasar una mejor Navidad a algunos vecinos de Mérida y su comarca. El Cuponazo de la ONCE del Black Friday ha repartido más de 6,3 millones de euros en la capital extremeña en el sorteo de este pasado viernes 29 de noviembre. La suerte ha llegado a los agraciados a través de diez cupones del número 43.790 tocados con la barita del azar, uno de ellos dotado con una recompensa de seis millones de euros, el premio de mayor cuantía.

«Los ladridos de los perros me han echado de mi casa»

Hace un mes que José Alberto Pardo ya no vive en la casa de sus sueños en El Batán, a unos 30 kilómetros de Plasencia. La vivienda que diseñó y levantó a semejanza de aquella en la que había pasado su infancia se ha terminado convirtiendo en una pesadilla. «De mi paraíso ha pasado a ser una sala de martirio», resume este arquitecto. «He tenido que abandonarla por los ladridos de los perros de los vecinos, la situación era insoportable», aclara.

La artesanía local de Badajoz encuentra su escaparate por Navidad

Hay un puesto en el paseo de San Francisco que huele distinto a los demás. No hay quien pase por delante que no se detenga. Los paseantes ven una pequeña maceta con un cactus enterrado en tierra, un helado de nata con fresas, macarons, unas tabletas de colores... Y todo está hecho con cera de soja aromática en un taller de Badajoz. Hace un año que Arancha y Luis dieron forma a zazutesoros.com, una tienda de Internet donde venden artesanía hecha con sus propias manos.

Temas

Extremadura