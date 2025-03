¿Qué ha pasado hoy, 26 de noviembre, en Extremadura?

R. H. Martes, 26 de noviembre 2024, 21:18 | Actualizado 21:41h. Comenta Compartir

Los 240 kilos de cocaína interceptados en Caya venían en un camión de empanadillas congeladas

El alijo de cocaína incautado en la madrugada del viernes al sábado en la frontera de Caya, en Badajoz, venía en un camión frigorífico que transportaba empanadillas congeladas, si bien los 240 kilos de droga, valorados en 26 millones de euros, estaban escondidos en los portapalés que llevan en los bajos estos remolques, tal y como marcaron los perros de la Unidad de Guías Caninos. Aunque el conductor, según su abogado, ha declarado no saber nada de semejante cargamento de droga, los policías han explicado esta mañana que este hombre, de cuarenta años, se bajó visiblemente nervioso de la cabina, entre otras razones porque no tenía su carné de conducir en vigor. Además, había sido suspendido con anterioridad por ingesta de sustancias estupefacientes al volante, antecedentes que pusieron en alerta a la policía.

Ampliar José Luis Paniagua, sumiller de Atrio, durante la gala Michelin.

José Luis Paniagua, sumiller de Atrio, premiado en la gala Michelin

No pasaba ni una hora del inicio de la gala Michelin cuando Extremadura recibió una sorpresa. Era el momento de conocer el Sommerlier Award 2025, un importante distintivo que se entrega por segundo año consecutivo y que premia a los profesionales del vino. «Pone en valor a una persona importantísima, que nos acoge, nos da cariño, cuida de la bodega, nos atienda y muchas veces hace que el restaurante sea destino», indicó Quim Vila, fundador y propietario de Vila Viniteca, y encargado de entregar el galardón.

Dos heridos tras un accidente múltiple en la A-5 a la altura de Badajoz

Varios vehículos se han visto implicados este martes por la mañana en un accidente de tráfico en la A-5, a la altura de Badajoz. «Se trata de un accidente de tráfico por alcance en el que se han visto implicados cuatro o cinco vehículos, pero sin heridos de gravedad», relata la Guardia Civil de Tráfico a Badajoz. El siniestro vial se ha producido a la altura de la salida del Cerro Gordo, sobre el kilómetro 395, que estará cerrado a partir de este martes por obras hasta, previsiblemente, el jueves. En la zona existe visibilidad reducida por bancos de niebla, según avisa la web de la Dirección General de Tráfico.

La Comisión Jurídica anula el pliego del nuevo contrato de ambulancias elaborado por la Junta

La Junta no puede seguir adelante con la licitación del nuevo concurso del transporte sanitario terrestre aprobado este verano. La Comisión Jurídica de Extremadura ha anulado el pliego diseñado por el SES al estimar que no se pueden mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de ambulancia a través de una cláusula social, como pretendía la Junta, incluida dentro de ese pliego. Se hace necesario, según ha explicado la consejera de Salud, Sara García Espada, a través de un convenio colectivo actualizado, no a través de un apartado en el nuevo pliego.

La Junta licita el proyecto para trasladar Los Pinos y la Escuela de Idiomas al Hospital Provincial

La Junta de Extremadura avanza en su compromiso de trasladar el centro de salud de Los Pinos y la Escuela Oficial de Idiomas al Hospital Provincial de Badajoz. El consejo de Gobierno ha autorizado este martes al SES para contratar la redacción del estudio de detalles y proyecto de actuación singular del edificio del edificio histórico, así como el proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de construcción de centro de salud y escuela de idiomas. El importe es de 655.000 euros, cofinanciado un 85 por ciento por el Programa Operativo FEDER Extremadura 2021-2027.

Temas

Extremadura