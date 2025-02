¿Qué ha pasado hoy, 18 de noviembre, en Extremadura?

Lunes, 18 de noviembre 2024, 20:57 Compartir

Investigan si el cadáver localizado cerca de Garlitos es el del vecino desaparecido

La Guardia Civil ha confirmado a HOY el hallazgo de un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición en una zona abrupta cercana a la localidad pacense de Garlitos, ubicada en la comarca de La Siberia. El hallazgo ha causado una honda conmoción en Garlitos, una localidad próxima de la que falta desde comienzos de año un vecino del se desconoce su paradero. Confirman los vecinos que fue el domingo por la noche cuando uno de ellos localizó el cadáver en una zona en la que hay mucha vegetación.

Echan abajo con un coche el escaparate de Perfumerías Avenida en Fernando Calzadilla.

Cuando Pepe Durán ha llegado este lunes a su bar no ha sospechado de lo que había sucedido. «Es verdad que he visto que la verja de la perfumería estaba medio levantada y que había alguien dentro, pero no sé si eran las chicas del negocio o la persona que ha robado». Pepe regenta la cafetería La Fenêtre-Bar Paco's, en el tramo alto de la avenida Fernando Calzadilla de Badajoz, y justo enfrente está Perfumerías Avenida, el local que han violentado los ladrones durante la pasada madrugada.

Condenado un dirigente sindical de CSIF por agredir a otro de USO en Extremadura.

Un dirigente sindical de CSIF (J.P.I., ya jubilado desde hace meses), ha sido condenado por un delito leve de lesiones al agredir el pasado 27 de febrero de 2023 al secretario general de USO-Extremadura, Luis Manuel Gil. Así lo ha determinado el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz en una sentencia hecha pública este lunes.

El PP afirma que se persona en el caso Azagra por el avance en la investigación.

El PP ha decidido personarse en la investigación abierta contra David Azagra porque considera que los hechos que se van conociendo revisten la gravedad suficiente como para querer conocer la causa de primera mano. Como adelantó HOY la semana pasada, el Partido Popular se ha personado como acusación popular en la causa que mantiene abierta el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz contra David Azagra, seudónimo de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Gobierno extremeño contradice a Vox y afirma que ha respondido a sus propuestas para los Presupuestos 2025.

«No es cierto y tendrá que hablarse de manera interna en ese partido». El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha negado que Vox no haya recibido respuesta a sus propuestas para los Presupuestos autonómicos del próximo año y apunta a un error en la comunicación de la formación que preside Santiago Abascal.

