¿Qué ha pasado hoy, 30 de mayo, en Extremadura?

R. H. Viernes, 30 de mayo 2025, 21:57 Compartir

Prisión provisional para el presunto asesino de María Varela.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Plasencia ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para Javier Gil, el detenido por matar presuntamente a su pareja, María Varela, en la localidad cacereña de Aldeanueva del Camino el pasado martes al propinarle seis cuchilladas, cinco por la espalda y una por delante.

La mujer denunciada por agredir a una enfermera: «Me dijo que me fuera a otro centro de Salud».

Una enfermera y una doctora del Centro de Salud Urbano II de Mérida denunciaron una agresión este miércoles cuando se encontraban trabajando. Las sanitarias estaban de guardia en el Punto de Atención Continuada cuando una mujer, que se presentó con su hijo pequeño, acabó protagonizando una agresión. Propinó una bofetada a la enfermera y, según datos aportados por CSIF Extremadura, profirió ataques verbales y amenazas.

El ministro Carlos Cuerpo apadrina a alumnos de la UEx con un emotivo discurso: «No dejéis que os pongan límites».

La promoción 2021-2025 de las titulaciones que se ofertan en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura se han graduado este viernes en el Palacio de Congresos de Badajoz y han tenido un padrino especial. El acto ha contado con la presencia del ministro de Economía, Comercio y Empresa Carlos Cuerpo, que ha apadrinado a los estudiantes de la promoción porque adquirió el compromiso cuando estos viajaron a Madrid, donde le entrevistaron en el Congreso de los Diputados. A ellos les ha dirigido un dicurso emotivo, con vivencias personales.

Gallardo dice adiós a la Diputación de Badajoz haciendo balance de diez años de políticas.

«Me voy, pero no me alejo. Mi compromiso con esta tierra sigue intacto ahora desde la Asamblea». Esa frase es parte de la despedida que el ya ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha pronunciado en el salón noble de la institución durante la sesión ordinaria de este mes de mayo.

Un nuevo centro de datos se instala en la plataforma logística de Badajoz.

Con una inversión prevista de 1.900 millones de euros se plantea la construcción de un centro de datos en la plataforma logística de Badajoz. El proyecto, que se ha presentado en la mañana de hoy, está impulsado por Ingenostrum Group, la misma compañía que promueve el CC Green en la ciudad de Cáceres.

Temas

Extremadura