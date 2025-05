¿Qué ha pasado hoy, 11 de mayo, en Extremadura?

R. H. Domingo, 11 de mayo 2025, 22:03 Comenta Compartir

Womad se despide con más de 160.000 asistentes y se plantea mejorar los recorridos que unen los escenarios

La 32 edición de Womad Cáceres 2025 se despide con más de 161.000 asistentes, una cifra superior a la de 2024, y un 90% menos de asistencias sanitarias que el último año en el que este festival contó con botellón. Ya acumula dos con la fórmula de no permitir el acceso a la zona de conciertos con bebidas compradas fuera del recinto y eso se nota. La cita es más sostenible y genera también muchos menos residuos.

La despoblación rural eleva a 123.000 el número de viviendas vacías en Extremadura

18 de cada cien viviendas de Extremadura están vacías, un porcentaje superior a la media española y que solo rebasan cuatro comunidades autónomas, según los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha obtenido a partir de los contadores de consumo eléctrico. La región tiene 123.000 viviendas desocupadas, casi 38.000 en las que no hay gente más de un mes al año, y más de 74.000 habitadas durante un máximo de tres meses al año. Entre todas ellas –vacías y usadas no más de tres meses–, suman 235.195 casas; esto es, un 34% del parque inmobiliario autonómico, que asciende a 698.505. Visto de otro modo: una de cada tres viviendas extremeñas está vacía o no es una residencia habitual.

El juez mantiene a tres investigados en la causa abierta contra el cura de Don Benito

Después de un año de instrucción y una prórroga de seis meses que cumplirá este verano, el titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de Don Benito ha cerrado en tres investigados la causa abierta en febrero de 2024 por un presunto delito de tráfico de drogas en la localidad. Además del párroco Alfonso Raúl Masa y su compañero de piso, Eduardo, el juez mantiene a un tercer varón en la instrucción también en calidad de investigado. Se trata de un residente en Madrid que supuestamente habría participado en la compra y venta de sustancias estupefacientes.

El TSJEx obliga a la Junta a volver a baremar a más de 600 aspirantes a técnico de Empleo

La Junta tendrá que volver a baremar a los 684 aspirantes admitidos para las 126 plazas de técnico de Empleo convocadas en el proceso de estabilización, la oposición extraordinaria con la que se busca reducir la tasa de temporalidad en el empleo público. En el marco de este proceso, fueron 3.193 las plazas que se sacaron de administración general. De estas, 447 se tenían que cubrir a través de un sistema de concurso-oposición y el resto, 2.746 plazas, solo por concurso o, lo que es lo mismo, baremando los méritos de los aspirantes.

Más de 700 perros llenan de pedigrí el recinto ferial de Badajoz

En perfecta armonía han convivido más de cien razas de perros en el recinto ferial de Badajoz, Ifeba. Dos enormes grandes daneses jugaban en los pasillos del pabellón central mientras en una de las pistas dos poodles perfectamente peinados se movían de la correa de sus dueños ante la mirada de un comisario y los caniches negros enanos esperaban su turno.