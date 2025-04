¿Qué ha pasado hoy, 28 de marzo, en Extremadura?

R. H. Jueves, 28 de marzo 2024, 21:56 | Actualizado 22:04h. Comenta Compartir

Jueves Santo de decepción

El Jueves Santo no hubo milagro. La borrasca Nelson no dio tregua a la Semana Santa de Extremadura y buena parte de los desfiles procesionales previstos en la región tuvieron que ser suspendidos por culpa del mal tiempo. En Badajoz no salieron ninguna de las tres procesiones programadas y en Cáceres sucedió lo mismo.

Esta Semana Santa generará un 13% más de empleo que la pasada en Extremadura

Personal de hostelería, con alta disponibilidad y que se adapte de manera rápida al puesto de trabajo. Es el perfil mayoritario que buscan las empresas para la campaña de Semana Santa que ya está en marcha. En un contexto laboral marcado por la escasez de mano de obra, no parece una tarea sencilla. Las exigencias sobre experiencia, nivel de idiomas –debido al paulatino incremento del turismo internacional– y el dominio de herramientas tecnológicas, por el cada vez más habitual uso de las aplicaciones digitales en el sector complican todavía más que los negocios puedan completar sus plantillas.

La Junta paga 225.000 euros en intereses a la Creex por las ayudas de los cursos de formación

La Junta de Extremadura pagará 225.000 euros en intereses a la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) por el retraso en el abono de las ayudas concedidas en 2011 sobre las que se investigan posibles irregularidades. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha determinado que la entidad tiene derecho a cobrar ese dinero aunque siga abierta la investigación judicial. La sentencia, del pasado mes de diciembre, ya es firme y el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) ha iniciado su ejecución.

Rescatada una mujer que se precipitó por un barranco en Garganta la Olla

Rescate en la provincia de Cáceres. Una dotación del SEPEI de la Diputación de Cáceres de Jarandilla de la Vera, junto con una unidad de mando y jefatura del Parque de Plasencia, han intervenido en la tarde de este jueves en el rescate de una mujer que había caído por un barranco en la zona conocida como Pilatillas de Arriba, en el término municipal de Garganta la Olla.

Un hombre de 40 años se encuentra en estado crítico tras un accidente de moto en Botija

Un hombre ha resultado herido tras un accidente en moto que tuvo lugar en la avenida Extremadura de la localidad cacereña de Botija sobre las 20,11 horas de ayer miércoles Santo. El herido ha sido un varón de 40 años con lesiones de trauma craneal en estado crítico, que tras se atendido por los servicios médicos fue trasladado en ambulancia hasta el hospital Universitario de Cáceres.

Semana Santa de Extremadura