¿Qué ha pasado hoy, 20 de marzo, en Extremadura?

Minutos después de las 18.00 horas se montaba un gran dispositivo en Badajoz a un menor tras perderle de vista sus amigos cuando se estaban bañando en la zona conocida como Las Crispitas. Según ha podido saber HOY, el menor tiene 13 años y se encontraba con otros tres menores cerca de la Pesquera, en la zona de Las Crispitas, y los tres amigos lo han perdido de vista tras entrar al agua, por lo que rápidamente han dado la voz de alarma y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y Local, efectivos de bomberos y de Cruz Roja Extremadura. Alrededor de las 20.30 horas, cuando ya no había visibilidad, se ha suspendido la búsqueda hasta las primeras horas de este jueves.

Desde este 21 de marzo, Extremadura administrará de forma gratuita la vacuna tetravalente contra la meningitis A, C, W e Y a los bebés que cumplan 4 y 12 meses durante este 2024. Se encargarán de inyectarla en los centros de salud y supondrá un ahorro de 110 euros por bebé a cada familia de la región. Así lo ha anunciado la consejera de Salud, Sara García Espada, junto a la directora general de Salud Pública, Yolanda Márquez, que esperan que la nueva vacuna llegue a 7.000 bebés de esta comunidad autónoma. El total del ahorro será de 170.00 euros.

Los 24.249 aspirantes admitidos para las 447 plazas de la Administración General de la Junta (130 para funcionarios y 317 para laborales), que se cubrirán por el sistema de oposición-concurso, comenzarán los exámenes el próximo 6 de abril.Ese día, a las 10 horas, en el Centro Universitario de Mérida, tendrá lugar el examen de oposición de mecánico inspector, en el turno libre. Con esta prueba se estrena el calendario establecido por Función Pública para llevar a cabo el proceso de estabilización en la Administración General, con el objetivo de reducir la temporalidad en el empleo público. Este calendario incluye la celebración de exámenes en días laborales para garantizar que el proceso pueda finalizar en el plazo previsto, el próximo diciembre.

La empresa terminó 2023 poniendo en alquiler el centro construido en La Muela (Aragón), donde inicialmente tenía previsto operar. El centro llevaba construido meses, contaba con la licencia de actividad y había supuesto una inversión de 35 millones de euros entre la adquisición del terreno y las obras. Allí estaba previsto crear 1.500 empleos. Como en Badajoz, el bajón del comercio electrónico tras la pandemia hizo posponer la apertura. Sin embargo, el centro de Badajoz no está en alquiler ni a la venta. De momento, la multinacional solo tiene en alquiler la nave aragonesa.

Orden de busca y captura e ingreso en prisión cuando sea detenido. Es la medida que ha tomado la Audiencia Provincial de Badajoz para J. S.R. después de que este hombre no se presentase al juicio dónde debía determinarse su participación en un intento de homicidio. El proceso, que ha sido suspendido por su incomparecencia, debía arrancar este miércoles en Badajoz. En total, iban a ser juzgadas tres personas por un tiroteo que tuvo lugar en 2019 en Suerte de Saavedra y en el que perdió un riñón y el bazo un joven de 27 años. Uno de ellos, sin embargo, ha sido eliminado de la causa porque se trata del hombre asesinado el pasado 29 de febrero en el bar Vaquerizo, J. G. C. El segundo implicado, J. P. R. sí ha comparecido, pero no el tercero, por lo que el juicio se retrasa.